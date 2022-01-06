طريقة تحضير شوربة الدجاج الملائمة للطقس البارد

إذا كنت تشعر بالبرد في هذا الطقس نعرضلك وصفة شوربة الدجاج بالزنجبيل والكركم، ما يشعرك بالتدفئة، وهذه الوصفة اللذيذة والمغذية للغاية.

مكونات وصفة شوربة الدجاج



2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 ثمرة جزر متوسط ​​الحجم مقطع إلى مكعبات

2 سيقان كرفس مقطع مكعبات

1 بصلة متوسطة الحجم (حوالي 8 أونصات)، مقطعة إلى مكعبات

1 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مبشور ناعماً

2 فص ثوم مفروم أو مبشور ناعماً

1 ملعقة صغيرة ملح ناعم

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازجًا

1/2 ملعقة صغيرة كركم مطحون

8 أكواب مرق دجاج قليلة الصوديوم

8 أونصات صدور دجاج منزوعة العظم والجلد

علبة واحدة غير مضاف إليها ملح من الحمص، مصفاة أو 1 1/2 كوب من الحمص المطبوخ

كوب من الفاصوليا الخضراء مقلمة ومقطعة إلى قطع بحجم 1 بوصة

2 كوب سبانخ صغيرة مفرومة خشنة.

طريقة تحضير وصفة شوربة الدجاج



الخطوة 1

في إناء شوربة كبير على نار متوسطة سخني الزيت ثم يُضاف الجزر والكرفس والبصل ويُطهى مع التحريك من حين لآخر حتى تنضج الخضار في حوالي 5 دقائق، ثم يُضاف الزنجبيل والثوم والملح والفلفل والكركم ويُطهى لمدة دقيقة أخرى، كما يضاف المرق ويقدم الطبق.

الخطوة 2

خففي النار إلى درجة متوسطة أو منخفضة وأضيفي الدجاج، ثم يُترك على نار خفيفة حتى ينضج الدجاج تمامًا وسيستغرق من 20 إلى 25 دقيقة، بعدها أنقل الدجاج إلى طبق.

الخطوه 3

خففي النار إلى متوسطة-منخفضة وأضيفي الدجاج. يُترك على نار خفيفة، مكشوفًا، حتى ينضج الدجاج تمامًا، من 20 إلى 25 دقيقة. انقل الدجاج إلى طبق.

الخطوة 4

في الوقا الذي تنضج فيه الفاصوليا الخضراء، استخدم شوكتين لتمزيق الدجاج إلى قطع صغيرة الحجم، وعندما تنضج الفاصوليا الخضراء، أعد الدجاج مع أي عصائر متراكمة إلى القدر، ويقلب في السبانخ ويطهى حتى يذبل، لمدة 1 دقيقة ثم يُرفع عن النار ويُغرف في أوعية ويُقدّم ساخناً.