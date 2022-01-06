الخميس 06 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

طريقة تحضير شوربة الدجاج الملائمة للطقس البارد

شوربة الدجاج
شوربة الدجاج

إذا كنت تشعر بالبرد في هذا الطقس نعرضلك وصفة شوربة الدجاج بالزنجبيل والكركم، ما يشعرك بالتدفئة، وهذه الوصفة اللذيذة والمغذية للغاية.

مكونات وصفة شوربة الدجاج 


2 ملاعق كبيرة زيت زيتون
2 ثمرة جزر متوسط ​​الحجم مقطع إلى مكعبات
2 سيقان كرفس مقطع مكعبات
1 بصلة متوسطة الحجم (حوالي 8 أونصات)، مقطعة إلى مكعبات
1 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مبشور ناعماً
2 فص ثوم مفروم أو مبشور ناعماً
1 ملعقة صغيرة ملح ناعم
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازجًا
1/2 ملعقة صغيرة كركم مطحون
8 أكواب مرق دجاج قليلة الصوديوم
8 أونصات صدور دجاج منزوعة العظم والجلد
علبة واحدة غير مضاف إليها ملح من الحمص، مصفاة أو 1 1/2 كوب من الحمص المطبوخ
كوب من الفاصوليا الخضراء مقلمة ومقطعة إلى قطع بحجم 1 بوصة
2 كوب سبانخ صغيرة مفرومة خشنة.

طريقة تحضير وصفة شوربة الدجاج


الخطوة 1
في إناء شوربة كبير على نار متوسطة سخني الزيت ثم يُضاف الجزر والكرفس والبصل ويُطهى مع التحريك من حين لآخر حتى تنضج الخضار في حوالي 5 دقائق، ثم يُضاف الزنجبيل والثوم والملح والفلفل والكركم ويُطهى لمدة دقيقة أخرى، كما يضاف المرق ويقدم الطبق. 

 

الخطوة 2
خففي النار إلى درجة متوسطة أو منخفضة وأضيفي الدجاج، ثم يُترك على نار خفيفة حتى ينضج الدجاج تمامًا وسيستغرق من 20 إلى 25 دقيقة، بعدها أنقل الدجاج إلى طبق.

الخطوه 3
خففي النار إلى متوسطة-منخفضة وأضيفي الدجاج. يُترك على نار خفيفة، مكشوفًا، حتى ينضج الدجاج تمامًا، من 20 إلى 25 دقيقة. انقل الدجاج إلى طبق.

الخطوة 4
في الوقا الذي تنضج فيه الفاصوليا الخضراء، استخدم شوكتين لتمزيق الدجاج إلى قطع صغيرة الحجم، وعندما تنضج الفاصوليا الخضراء، أعد الدجاج مع أي عصائر متراكمة إلى القدر، ويقلب في السبانخ ويطهى حتى يذبل، لمدة 1 دقيقة ثم يُرفع عن النار ويُغرف في أوعية ويُقدّم ساخناً.

الدجاج الكركم الزنجبيل الشوربة مكونات وصفة شوربة الدجاج طريقة تحضير وصفة شوربة الدجاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

بينهم عمر خيرت وعلي الحجار.. أبرز نجوم حفلات الأوبرا خلال يناير 2022

تنبيه عاجل من المدارس لطلاب أولى ثانوي قبل الامتحانات

ساومها على علاقة جنسية.. الأمن ينقذ فتاة من الابتزاز فى الهرم

بث مباشر.. الرئيس السيسي يصل مقر كاتدرائية ميلاد المسيح

«خلوا بالكوا من البابا»: 8 رسائل من السيسى للأقباط فى عيد الميلاد

بث مباشر قداس عيد الميلاد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

العقاد وعبقرية المسيح

أحمد مجدى همام

«وديعة لينين».. قصة مثيرة لقناع من التاريخ المسيحى

حسين دعسة

إقرار تعديلات «الدستور» الأردني.. ستغير مستقبل العمل الوطني السياسي

د هند جاد

نون.. فرعونة مصرية

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

بعد أزمة الأسير الفلسطيني "هشام أبو هواش".. ما هو الاعتقال الإداري؟

الخارجية الفلسطينية تدين مخطط بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة

كتلة «ميرتس» تهدد بنسف الحكومة الإسرائيلية إذا كثفت الاستيطان