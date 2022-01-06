تطورات الحالة الصحية لـ تامر حبيب بعد إصابته بكورونا

أعلن السيناريست تامر حبيب، اليوم الخميس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وإيجابية مسحة PCR التي أجراها الأيام الماضية.

وكتب تامر حبيب عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "قدر الله وما شاء فعل ..positive corona بعون الله".

تطورات الحالة الصحية للسينارست تامر حبيب بعد إصابته بكورونا

وتعتبر حالة تامر حبيب الصحية مستقرة حتى الآن حيث يخضع لراحة تامة في منزله ويتلقى البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا من المقرر أن يجري خلال الأيام المقبلة مسحة جديدة للتأكد من شفائه من الفيروس.

أحدث أعمال تامر حبيب الفنية

وكان السيناريست تامر حبيب يعمل الفترة الماضية على كتابة سيناريو الفيلم السينمائي “شلة ليبون” والمأخوذ عن رواية للكاتب هشام الخشن، وتخرجه المخرجة ساندرا نشأت.

وكان النجم كريم عبد العزيز قد اعتذر عن المشاركة في بطولة العمل ورشح صناع العمل عدد من الأبطال وهم أحمد السقا ومنة شلبي وغادة عادل وإياد نصار وأحمد عز وغيرهم.

وتدور أحداث فيلم “شلة ليبون” المأخوذة عن رواية للكاتب هشام الخشن حول سبعة أصدقاء تجمعهم صداقة تمتد أكثر من ثلاثين عاما منذ تزاملوا في المدرسة الشهيرة بحي الزمالك ومهما فرقتهم الأيام لم يفوتوا على الأقل لقاءهم السنوي ليلة رأس كل سنة في شقة أحدهم بعمارة “ليبون” المطلة على نيل القاهرة الخالد.