الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«مزامير القرآن».. جديد الكاتب أيمن الحكيم بمعرض الكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا عن دار إبييدي كتاب "مزامير القرآن.. العظماء السبعة لدولة التلاوة" للكاتب الصحفي والباحث أيمن الحكيم، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 والتي تنطلق فعالياته في 26 يناير الجاري، وحتى 7 فبراير المقبل.

وقال أيمن الحكي عن الكتاب: "مزامير القرآن" هو رد اعتبار لمدرسة القرآن المصرية التي تتعرض من سنين طويلة لحملات شرسة لصالح مدرسة القرآن الخليجية ونجومها.. ويقدم الكتاب في مقدمة مطولة تاريخ المدرسة المصرية منذ سطعت في بدايات القرن العشرين على يد الآباء المؤسسين مثل الشيخ أحمد ندا (جد الفنانة شريفة فاضل).

وأضاف: “وقد اخترت سبعة من أعمدة هذه المدرسة (محمد رفعت ، مصطفى إسماعيل ، عبد الباسط ، المنشاوي ، البنا ، الحصري ، الطبلاوي) مع حفظ الألقاب والمقامات، والاعتراف بأن هناك عشرات آخرين من العمالقة والمزامير”.

وتابع: “يقدم الكتاب هؤلاء السبعة الكبار من جانب مختلف وغير مسبوق التناول وهو علاقتهم بالموسيقى من عدة وجوه”، مضيفا: “الكتاب يقدم تحليل موسيقي خاص بكل صوت.. مساحته.. قوته.. المقامات التي يتألق فيها.. أسلوبه وفرادته من خلال موسيقيين محترفين..فتحليل صوت الشيخ رفعت مثلا قام به المطرب الكبير محمد ثروت والموسيقار هاني شنودة.. وصوت الشيخ عبد الباسط قام بتحليله الموسيقار منير الوسيمي”.

واستطرد: “ثم أنه يتناول علاقة هؤلاء العمالقة بالموسيقى.. الشيخ رفعت مثلا كان سميعا للسيمفونيات العالمية ويقتني أعمال بيتهوفن وموتسارت، والشيخ البنا درس الموسيقى ومقاماتها دراسة احترافية على يد الشيخ درويش الحريري أستاذ عبد الوهاب، وعبد الوهاب كان من المعجبين بالطبلاوي ويسميه صاحب النغمة المستحيلة”.

واختتم: “ثم علاقة هؤلاء العظماء بنجوم الطرب في زمانهم.. أم كلثوم مثلا كانت جارة للشيخ مصطفى إسماعيل وطالما عزمته على الفطار في فيلتها لتسأله في نقلات المقامات”.

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مزامير القرآن أيمن الحكيم الكاتب الصحفي ايمن الحكيم دار ابييدي للنشر والتوزيع صدر حديثا

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