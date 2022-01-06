رئيس جامعة الوادى الجديد يهنئ أسقف المحافظة بعيد الميلاد المجيد

هنأ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، على رأس وفد من الجامعة، كنائس الوادى الجديد بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارته، مساء اليوم الخميس، لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات.

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد أن شعب مصر نسيج واحد وشركاء في الوطن لدفع عجلة الإنتاج والتنمية بما يحقق لمصرنا الخير والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعرب طنطاوى عن تمنياته بأن يحفظ الله مصر الغالية وشعبها من كل سوء ومكروه وان يديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يعيد الله على الإخوة الأقباط أعيادهم بموفور الصحة ودوام التوفيق.

من جانبه أعرب الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات عن عمق مشاعر الأخوة والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة مسلمين ومسيحيين وهذا ما شهدته مصر على مر العصور، موجهًا الشكر للدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والاستاذ الدكتور احمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والوفد المرافق لهما لحرصهم الدائم على مشاركة إخوتهم المسيحيين الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، مشيرًا إلى أن مصر ستظل دائماً وأبداً رمزاً للأمن والأمان والمحبة والسلام.

كما بعث الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، ونواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والأجهزة المعاونة والعاملون والطلاب التهنئة للأخوة المسيحيين بإبراشية كنائس الوادى الجديد وإلى أسقف الوادى الجديد والواحات الأنبا ارسانيوس، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة على اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري، داعيًا الله أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر التسامح والمودة بين أبناء الوطن.

وقال رئيس الجامعة إن مشاركة جامعة الوادى الجديد الأخوة المسيحيين احتفالهم بعيد الميلاد المجيد يعد تعبيرًا عن صدق المشاعر وروح المودة والمحبة التي تميز الشعب المصري الحريص على وحدته وتماسكه، مشيدًا بدور الكنيسة وأوجه التعاون المثمر بين رجال الدين المتمثل في الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.