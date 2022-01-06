قوافل لتطعيم المواطنين ضد كورونا بكنائس الإسكندرية

أطلقت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، اليوم الخميس، عدة قوافل طبية لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد في عدد من كنائس الإسكندرية، تنفيذا لخطة وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتزامنا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

شملت القوافل كل من كنيسة مارمينا بفلمنج والكنيسة الكاثوليكية للآباء الفرنسيسكان بسموحة، وكنيسة السيدة العذراء بسموحة، وكنيسة مارجرجس بسبورتنج، والكاتدرائية المرقسية بمحطة الرمل.

ضمت القوافل عيادات متنقلة، بالإضافة إلى فرق للتواصل المجتمعى بهدف نشر الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال العيادات المتنقلة.

وصرح الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن عدد مراكز ونقاط التطعيم بالمحافظة يبلغ 120 مركزا ونقطة ثابتة ومتحركة، من بينهم 79 مركز ثابت، و 14 مركز متحرك ، و 5 مراكز تطعيم المسافرين، و 3 عيادات قوافل متحركة، و 18 نقطة ثابتة بمحطتى القطارات والمحاكم وإدارات المرور والجوازات، فضلًا عن مركز التطعيم الموسع (ميجا سنتر) بمقر مدينة البعوث الإسلامية بالعصافرة، موضحا أن تلك المراكز تعمل على مدار اليوم بالفترتين الصباحية والمسائية بما فيها في أيام العطلات الرسمية.

جدير بالذكر أن إجمالى عدد من تلقوا التطعيمات من أهالى الإسكندرية بلغ ما يزيد عن 2 مليون مواطن حتى الآن.