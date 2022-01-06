«بيت على الحدود».. صدور الترجمة العربية لرواية ويليام هوب هودسن

صدر حديثًا عن دار إبييدي للنشر والتوزيع الترجمة العربية لرواية بيت على الحدود للكاتب الإنجليزي ويليام هوب هودسن، ومن ترجمة المترجم أحمد تركي، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 والتي تنطلق فعالياته في الـ26 يناير الجاري، وحتى الـ7 من فبراير المقبل.

وجاء في تصدير الرواية: “يصعُب تصنيف رواية بيت على الحدود في منطقة أدبية معينة، فهي تجمع بين الفانتازيا والخوارقيات والخيال العلمي والرعب وكذلك الرعب الكوني الشهير في أعمال لافكرافت بل وبعض الرومانسية، ويُمكن وصفها في جملة قصيرة مُخلة طبعًا لحذفها كل التفاصيل المهمة؛ بهلوسة شخص مُنعزل يُقيم في منزل بعيد، والتقاءه بمخلوقاتٍ وأبعادٍ أخرى غير أرضية”.

أما عن ويليام هوب هودسن فهو كاتب وروائي بريطاني ولد عام ١٨٧٧ وتوفي شابًا عام ١٩١٨ في بلجيكا أثناء الحرب العالمية الأولى، ومن أعماله المعروفة: أرض الظلام، وقصص بحر سارجاسو، والكثير من القصص الكثيرة والأشعار، نشر روايته بيت على الحدود لأول مرة عام ١٩٠٨ فكانت نقلة في أدب الرعب الكوني والخيال العلمي والفانتازي، واعتبرها الكثير من الفنانين من أعظم أعمال هذه النوع الأدبي، ومنهم هوارد فيليبس لافكرافت في مقاله الطويل “أدب ما وراء الطبيعة” وكذلك ستيفن كينج وجييرمو ديل تورو وتيري براتشيت، واقتران ذكر لافكرافت بهودسن ليس مُصادفة، فكل قارئ لأعمالهم سيكتشف تأثر لافكرافت- المعروف بلقب أبو أدب الرعب المُعاصر- بهودسن وخاصة في أعماله الأخيرة، بل ويَدعي بعض القراء أن ما يُسمى في أدب الرعب بالرعب اللافكرافتي Lovecraftian horror يجب إعادة تسميته بالرعب الهودسني Hodgsonian Horror، ولهذا الموضوع مناقشة طويلة يُذكر ملخصها في نهاية الكتاب.

أما المترجم أحمد تركي فهو صيدلي وكاتب روائي ومترجم ، من مواليد محافظة الإسكندرية 1990، تخرج من كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية عام 2012، ويعمل كصيدلي حكومي في المستشفى الأميري الجامعي بالإسكندرية، نشر خمس أعمال ورقية منها روايتيه شقوق الفزع وفارس الحق - الجزء الأول وترجمتين هما الظل خارج الزمان لهوارد فيليبس لافكرافت و الوجوه البيضاء لآرثر ماكين، ومجموعة قصصية مترجمة بعنوان سماء هادئة.

كما ترجم العديد من القصص المنشورة إلكترونيا لكتاب كبار أمثال نيل جايمان وأرثر سي كلارك وتيري بايسون وتيد شيانج وكين ليو ودبليو إتش بوجماير، بالإضافة لمجموعة من الأعمال المتوفرة إلكترونيا وهي : قصتي مع جلجامش، والمجموعة القصصية ديمو، والمجموعة القصصية سماء هادئة - الموسم الأول، وترجمة لقصة جهاد فوق مدينة انزماوث لإدوارد موريس، كما ترجم مجموعة من المقالات ضمن مبادرات حث المؤلفين الشباب على إنهاء كتابة ونشر أعمالهم الأدبية، ومن أهم مساهماته في هذا المجال ترجمة كورس الكاتب جيف جوينز (العادات الخمسة عشر للكتاب العظماء).