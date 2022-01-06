الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

قيس سعيد: الشعب التونسي يرفض كل محاولات الاستقواء بالخارج

قيس سعيد خلال ترأسه
قيس سعيد خلال ترأسه مجلس الوزراء التونسي

أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، استمرارية عمل مؤسسات الدولة في كل المجالات ووفق نفس الثوابت الراسخة.

جاء ذلك خلال إشراف قيس سعيّد، اليوم في قصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء، وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وقال الرئيس التونسي، خلال الاجتماع، إنه لا يوجد أي شخص أو أي تنظيم فوق القانون، وشدّد على ضرورة محاسبة كلّ من أجرم في حق تونس، لافتًا إلى أن الشعب التونسي يتطلّع إلى تحقيق الكرامة ولا يقبل بالمساس بسيادته ويرفض كلّ محاولات الاستقواء بالخارج.

وتمّ، خلال مجلس الوزراء، المصادقة بعد التداول، على مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية، من بينها مشروع مرسوم يتعلّق بالموافقة على اتفاقية المقرّ بين الجمهورية التونسية والجّهاز العربي للاعتماد الموقّعة بتونس في 9 مارس 2021، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية لتنمية إفريقيا بتونس سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها.

وشملت المراسيم الموافقة على مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بمدينة جربة سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بإلغاء الأمر الحكومي عدد 1010 لسنة 2019 المؤرّخ في 4 نوفمبر 2019 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تكثيف الفلاحة السقوية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

كما صدرت موافقة على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية صفاقس، واعتماد مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها (على سبيل التسوية)، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقارير الختامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية توزر.

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