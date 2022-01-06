الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مؤمن ياسين: انتهاء فعاليات البرنامج التدريبي لمواجهة الأزمات بـ«مصر للألومنيوم»

شركة مصر للألومنيوم
شركة مصر للألومنيوم

قال المهندس مؤمن ياسين، عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه انتهى أمس الأربعاء، من فعاليات البرنامج التدريبي (تنمية مهارات المديرين في مواجهة الأزمات) بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي شمال قنا.

وأضاف ياسين، في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن البرنامج تحت رعاية المهندس محمود علي أحمد سالم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، والمهندس رأفت الفولي، رئيس قطاعات الشؤون الإدارية والخدمات، ومحمد ثروت صادق، مدير عام تنمية الموارد البشرية بالاشتراك مع المجموعة الدولية للتدريب (آفاق مصر) بقيادة  الدكتور عادل عبدالرحمن، مع تحيات إدارة التدريب بالشركة وفريق العمل بها.

وأوضح أن إدارة نادي الألومنيوم الرياضي، تحت رعاية الكابتن صلاح صالح، مدير النادي، قامت بتجهيز القاعة وعمل جميع الإجراءات الاحترازية وأن القاعة جاهزة بصفة مستمرة وذلك بفضل القائمين على النادي الرياضي وكانت جاهزة لآداء المحاضرات لمديري الإدارات بالشركة، موجهًا الشكر لإدارة النادي وكذلك كل الشكر لإدارة التدريب بالشركة وفريق العمل بها. 

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