حملات مكبرة لإزالة 206 تعديات على «نيل سوهاج»

أكدت وزارة الموارد المائية والري، استمرار حملات الإزالة الموسعة لمختلف التعديات على نهر النيل وفرعيه ومنافع الرى والصرف بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشرة من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحلية.

يأتي ذلك فيما نفذت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى فى محافظة سوهاج، الخميس، حملات لتنفيذ ٢٠٦ قرارات إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل، بمساحة إجمالية ٥٣١١١ مترا مربعا، وذلك في إطار الموجة الثامنة عشرة من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.

من جهته، أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، استمرار تنفيذ حملات إزالة موسعة للتعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه بكافة المحافظات، مشيراً إلى تنفيذ حملات لمواجهة التلوث والقمامة التى تؤدى إلى التأثير على سلامة تصرفات المياه وعدم وصولها إلى بعض المناطق.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح رئيس القطاع، أن أخطر التعديات على نهر النيل وفرعيه والمجاري المائية، تتمثل في ردم المجري، وذلك من خلال قيام المخالفين بردم كسر طوب أو مخلفات العملية الزراعية أو الأتربة والتشوينات وإقامة الأسوار والمبانى، حيث يتم اكتساب مساحات إضافية يتم ضمها إلى أراضيهم بغرض الزراعة أو البناء عليها بالمخالفة للقانون.

في السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، المواجهة الحازمة لكافة أشكال التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، وإزالتها من خلال جميع قطاعات وأجهزة الوزارة، مشيراً إلى إحالة كافة المخالفات إلى النيابات العسكرية المختصة لتحقيق عنصر الردع اللازم وعدم العودة إلى المخالفة من جديد.