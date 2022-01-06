الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«مثنوي» و«تاريخ اليهود في الإمبراطورية العثمانية».. الأكثر مبيعًا في القومي للترجمة لـ 2021

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، قائمة الكتب الأكثر مبيعا خلال عام 2021، وتصدر كتاب "مثنوي" بأجزائه الستة قائمة مبيعات المركز القومي للترجمة في عام 2021 يليه كتاب "تاريخ اليهود في الإمبراطورية العثمانية: صفحات من التاريخ".


‎كما تضم القائمة بالترتيب:"أوديب ملكًا"،"ميديا"،"أنتيجوني"،"تاريخ العرب العام"،"تاريخ البحث النقدي التاريخي للعهد القديم "بجزئيه، "أفيجينيا في أوليس"،"معجم المصطلحات السياسية والاجتماعية روسي-عربي"، "سجون نختار أن نحيا فيها"،"الامبريالية والهوية الثقافية وكرة القدم"، "تاريخ أوروبا في العصر الحديث (1789-1950)، "الفن خبرة"، "لغز الوعي"، "علم النفس الاجتماعي للجندر"، "طه حسين من الأزهر إلى السوربون"، "ذكريات أميرة مصرية"، "الاحتجاج: مقدمة ثقافية للحركات الإجتماعية "، "الأزمات الشرقية 1768-1914)"، "فكرة الطبيعة"، "الحداثة الثورية"،"المنطق:نظرية البحث"، "مصر في القرن 19 من محمد علي إلى الاحتلال البريطاني".

 

"كيف تقرأ فيلمًا"، "الغصن الذهبي"، "أنثربولوجيا الطعام والجسد"، "موسوعة علم الإنسان"، "البحوث الكيفية في العلوم الاجتماعية"، "الولاية العربية اليونانية :الأنباط"،"أفلام مشاهدة بدقة"، "تاريخ مختصر للكون "، "اللسانيات"، "بريطانيا في فلسطين :قصة الحكم البريطاني لفلسطين "، "بحث في علم الجمال "، "مدخل و منهجيات البحث في العلوم الاجتماعية "، "مقدمة في تاريخ إسرائيل "، "رسائل النساء من مصر القديمة"، "مختارات من ديوان شمس الدين التبريزي"، "التاريخ السري لتآمر بريطانيا مع الأصوليين"،"التفسير الإبداعي للأحلام"، "التربية و التعليم عند المصريين القدماء"،"مناهج التحليل النقدي"،"علم النفس التطوري"، "أماكن صغيرة و قضايا كبيرة "،"مذكرات زوجة ديستوفيسكي"، "علم الذخائر اللغوية"،"تاريخ الأنثربولوجيا"، "تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية" ،"السينما والتاريخ "،"القومية العرقية وسقوط الامبراطوريات"، "في علم الكتابة "، "تاريخ الفلسفة في الإسلام"و "تاريخ شعبي للعالم "بجزئيه، وغيرهم.

المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي ئمة الكتب الأكثر مبيعا خلال عام 2021 كتاب مثنوي كتاب تاريخ اليهود في الامبراطورية العثمانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

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