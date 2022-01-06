الظهور الأخير لمها أبوعوف.. صورة تُظهر المرض فى مراحله الأخيرة

نشر الفنان عمرو يوسف صورة جمعته بالفنانة مها أبوعوف التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 65 عامًا، حيث تغلب عليها السرطان.

وجاءت الصورة من عملها الأخير الذي شاركته فيه مع الفنان عمرو يوسف ولم يعرض للجمهور بعد، حيث نفذ لصالح إحدى المنصات الإلكترونية باسم "وعد إبليس" الذي تغير إلى "العقد".

وظهرت الفنانة مها أبوعوف في مراحلها العمرية الأخيرة، حيث ظهر المرض على ملامحها في الصورة الجديدة وبدت في حالة مغايرة لما يعرفها الجمهور عنها، حيث كانت تعاني من مرض السرطان.

وكتب عمرو يوسف على منشوره عبر فيسبوك، " اتشرفت بالشغل معاها كانت روحها حلوة وراقية وفنانة حساسة جداً وإنسانة غاية في الجمال، الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته".

وشارك اليوم الخميس، عدد كبير من الفنانين على وداع الفنانة الراحلة مها أبوعوف والمشاركة في جنازتها التي أقيمت قبل قليل من مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة صلاح سالم بالقاهرة بعد صلاة الجنازة التي أقيمت بتواجد عدد كبير من الأهل والأصدقاء والفنانين والصحفيين والإعلاميين، حيث تواجد في تشييع الجنازة الفنانة الشابة دنيا سمير غانم التي كانت منهارة في البكاء من اللحظات الأولى لتواجدها في الجنازة، وشبهها الكثير بوالدتها الراحلة الفنانة دلال عبدالعزيز التي لم تترك واجبًا إلا وقامت بالتواجد فيه فكانت الفنانة الأبرز في المناسبات وخاصة في الجنازات لتدعم أهل وأقارب المتوفي وتكمل الفنانة دنيا سمير غانم المسيرة من بعدها، ومن البداية تواجدت اليوم الفنانة إلهام شاهين التي حرصت على التواجد، كما تواجد الفنان أيمن عزب والفنان منير مكرم والمخرج يسري نصر الله والكثير من الأهل والأصدقاء والذين عملوا مع الفنانة الراحلة.