تطور جديد في تحقيقات واقعة «تنمر مدرس» على «فتاة الغربية»

استدعت جهات التحقيق بالغربية، 35 طالبًا لسماع أقوالهم في واقعة “تنمر مدرس” على الطالبة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني.

وتجري نيابة كفر الزيات برئاسة المستشار محمد الشرنوبي تحقيقات مع المدرس المتهم بالتنمر على بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني بقرية كفر يعقوب مركز كفر الزيات، بعد القبض عليه صباح اليوم.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد حددت هوية المدرس، حيث يعمل مدرس كيمياء ومتفرغ للدروس الخصوصية منذ سنوات، بعد تقديمه استقالته من العمل بالأزهر.

وذكرت شقيقة الضحية، أن المدرس تنمر عليها أمام زميلاتها وقال لها:"بقيتي تريند رقم واحد أكتر من بتاع شيماء"، ثم بعد ذلك عادت لمنزلها وتناولت الحبة القاتلة وتوفيت.