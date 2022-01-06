حملات بأسيوط على محلات الجزارة لضبط الأسواق

أمر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وتوافر كافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح محافظ أسيوط إلى أن الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

حملات بأسيوط على محلات الجزارة

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط بتنفيذ حملة على محلات الجزارة بنطاق الحي بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وأسفرت عن تحرير عدة محاضر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

حملات بأسيوط على محلات الجزارة

وأوضح أيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط إنه تم تنفيذ حملة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وبمشاركة مروان إبراهيم والشاذلي محمد نائبا رئيس الحي وتم خلال الحملة ضبط وحدة سكنية غير مرخصة تقوم بتصنيع وجبات جاهزة وتم تشميع الوحدة وتحرير المحاضر اللازمة كما تم المرور على محلات الجزارة بشارع الرياض تنفيذًا لتكليفات محافظ أسيوط لضبط الأسواق والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والقضاء على الغش التجاري حرصًا على الصالح العام والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتم تحرير بعض المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

حملات بأسيوط على محلات الجزارة

وأوضح رئيس حي شرق أسيوط أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة لمحاربة الغش التجاري واستغلال المواطنين وضبط الأسواق والكشف عن المتلاعبين بالسلع التموينية وتعريض صحة المواطنين للخطر ومحاربة المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لضبط الأسواق وتوفير كافة السلع التموينية اللازمة للمواطنين.

حملات بحي شرق على محلات الجزارة لضبط الأسواق (9)

حملات بحي شرق على محلات الجزارة لضبط الأسواق (8)

حملات بحي شرق على محلات الجزارة لضبط الأسواق (7)

حملات بحي شرق على محلات الجزارة لضبط الأسواق (5)

حملات بحي شرق على محلات الجزارة لضبط الأسواق (2)