«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول البصل
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر يناير تمثلت في:
إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى:
-الاستمرار فى نقاوة الحشائش
- إجراء الرش الوقائي والدوري بالمبيدات الموصى بها
- استمرار الري بانتظام
إنتاج البصل الفتيل بالوجه البحري:
- الاستمرار فى نقاوة الحشائش
- إجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصى بها
- استمرار الري بانتظام
إنتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلى:
- الاستمرار فى الحصاد والتسميط ثم تقطيع العروش والفرز والتدريج والتعبئة
- تجهيز الأرض لزراعة مشاتل للإنتاج البصيلات بنفس طريقة المشاتل ويراعى اختيار الصنف جيزة 6 محسن، معدل التقاوي 30 كيلو جرام للفدان عند الزراعة اليدوية فى خطوط، 20-25 كيلو جرام للفدان عند الزراعة بالسطارة، و40 كجم عند الزراعة اليدوية نثرا.
-إجراء رية المحاياه بعد أسبوع ولا تترك الأرض تتشقق على البادرات
-إضافة الدفعة السمادية الأولى بمعدل 30 وحدة أزوت للفدان أو 100 كيلو جرام نترات نشادر بعد الزراعة بثلاث أسابيع.
إنتاج بذور البصل "البصل الروس"
- إجراء العزيق للمرة الثانية وإضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتي بمعدل 45 كجم وحدة أزوت / فدان أو 150 كجم نترات النشادر / فدان بعد شهر من زراعة الأبصال.
- إجراء الرش الوقائي بعد مرور حوالي شهر 30-40 يوم من الزراعة بالمبيدات الموصى بها.
- إجراء عملية الري بانتظام