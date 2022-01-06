الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول البصل

بصل
بصل

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر يناير تمثلت في:

إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى: 

-الاستمرار فى نقاوة الحشائش
-  إجراء الرش الوقائي والدوري بالمبيدات الموصى بها 
- استمرار الري بانتظام  

إنتاج البصل الفتيل بالوجه البحري: 
- الاستمرار فى نقاوة الحشائش  
- إجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصى بها 
- استمرار الري بانتظام  

إنتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلى: 

- الاستمرار فى الحصاد والتسميط ثم تقطيع العروش والفرز والتدريج والتعبئة 

- تجهيز الأرض لزراعة مشاتل للإنتاج البصيلات بنفس طريقة المشاتل ويراعى اختيار الصنف جيزة 6 محسن، معدل التقاوي 30 كيلو جرام للفدان عند الزراعة اليدوية فى خطوط، 20-25 كيلو جرام للفدان عند الزراعة بالسطارة، و40 كجم عند الزراعة اليدوية نثرا.

-إجراء رية المحاياه بعد أسبوع ولا تترك الأرض تتشقق على البادرات

-إضافة الدفعة السمادية الأولى بمعدل 30 وحدة أزوت للفدان أو 100 كيلو جرام نترات نشادر بعد الزراعة بثلاث أسابيع.   

 إنتاج بذور البصل "البصل الروس" 

- إجراء العزيق للمرة الثانية وإضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتي بمعدل 45 كجم وحدة أزوت / فدان أو 150 كجم نترات النشادر / فدان بعد شهر من زراعة الأبصال.

 - إجراء الرش الوقائي بعد مرور حوالي شهر 30-40 يوم من الزراعة بالمبيدات الموصى بها.
- إجراء عملية الري بانتظام

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

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