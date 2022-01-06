«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول البصل

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر يناير تمثلت في:

إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى:

-الاستمرار فى نقاوة الحشائش

- إجراء الرش الوقائي والدوري بالمبيدات الموصى بها

- استمرار الري بانتظام

إنتاج البصل الفتيل بالوجه البحري:

- الاستمرار فى نقاوة الحشائش

- إجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصى بها

- استمرار الري بانتظام

إنتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلى:

- الاستمرار فى الحصاد والتسميط ثم تقطيع العروش والفرز والتدريج والتعبئة

- تجهيز الأرض لزراعة مشاتل للإنتاج البصيلات بنفس طريقة المشاتل ويراعى اختيار الصنف جيزة 6 محسن، معدل التقاوي 30 كيلو جرام للفدان عند الزراعة اليدوية فى خطوط، 20-25 كيلو جرام للفدان عند الزراعة بالسطارة، و40 كجم عند الزراعة اليدوية نثرا.

-إجراء رية المحاياه بعد أسبوع ولا تترك الأرض تتشقق على البادرات

-إضافة الدفعة السمادية الأولى بمعدل 30 وحدة أزوت للفدان أو 100 كيلو جرام نترات نشادر بعد الزراعة بثلاث أسابيع.

إنتاج بذور البصل "البصل الروس"

- إجراء العزيق للمرة الثانية وإضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتي بمعدل 45 كجم وحدة أزوت / فدان أو 150 كجم نترات النشادر / فدان بعد شهر من زراعة الأبصال.

- إجراء الرش الوقائي بعد مرور حوالي شهر 30-40 يوم من الزراعة بالمبيدات الموصى بها.

- إجراء عملية الري بانتظام