رابط الاستعلام عن بطاقة التموين بالرقم القومي من موقع دعم مصر الرقمي

قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدد من الخدمات التموينية التي يتساءل عنها المواطنين منها خدمات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم من موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية، للمواطنين المستفيدين من منظومة الدعم التمويني ويحصلون على السلع التموينية.

الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم والرقم القومي

ما هي الخطوات التي يتبعها المواطن للاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم والرقم القومي:

يبدأ المواطن بالاستعلام عن بطاقة التموين بتسجيل الدخول على موقع دعم مصر من هنــــــا.

الضغط على استعلام عن مكاتب التموين

يتم إدخال اسم المستخدم.

يتم إدخال الرقم القومي

يتم تحديد اختيار خدمات تموينية للمواطنين.

إصدار بدل لبطاقة تموين.

تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

استعلام عن صرف البطاقة.

استعلام عن حالة طلب.

أسعار السلع التموينية 2022

وتقوم وزارة التموين بصرف عدد من السلع التموينية في بطاقة التموين بدءًا من يناير 2022:

1- زيت خليط 1 لتر بسعر 25 جنيها.

2- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

3- مكرونة 1 كجم بسعر 9 جنيهات.

4- مكرونة 500 جرام بسعر 4.5 جنيه.

5- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11 جنيها.

7- مسلى صناعي 800 جم بسعر ٢٤ جنيها.

8- جبنة 250 جم بسعر ٥.٩٠ جنيه.

9- جبنة 500 جم بسعر ١٠.٩٠ جنيه.

10- مسحوق اتوماتيك 1 كجم بسعر ١٧.٥ جنيه.

11- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

12- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

13- صابون تواليت 125 جم بسعر 5.50 جنيه.

14- لبن جاف 125 جم بسعر 17 جنيها.

15- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 جنيه.

16- زيت خليط 0.8 لتر بسعر ٢٠ جنيه.

17 - دقيق بلاستيك 1 كجم بسعر ٧.٥ جنيه.

18 - دقيق ورقي 1 كجم بسعر ٧.٥ جنيه.

19 - صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه .

20- كيس ملح طعام 300 جرام بسعر واحد جنيه.

21- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 2 جنيه.

22- كيس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 2 جنيه.

23- 800 جرام زيت خليط بسعر 20جنيها.

24- بسكويت يويورز فانيليا سادة ٤٠ جم بسعر 1 جنيه.

25- بسكويت يويورز ويفر أنواع ٤٥ جم بسعر ٢ جنيه.

26- بسكويت تومورو أنواع ٨٠ جم بسعر ٣ جنيهات.

27- بسكويت بوو أنواع ٤٥ جم بسعر ٣ جنيهات.

28 - فول معبأ 500 جم بسعر 9.90 جنيه.