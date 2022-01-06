التحقيق في العثور على جثة مسنة بالشارع في منشأة ناصر

تباشر الجهات المختصة، اليوم الخميس، التحقيق في واقعة العثورعلى جثة سيدة مسنة ملقاة بمنطقة مهجورة في منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

وكانت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثة لسيدة باحد المناطق المهجورة بمنشأة ناصر، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي لمرور عدة ايام على الوفاة.

وتجرى اجهزة الأمن تحريات لكشف هوية المتوفاة، ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه بالاضافة لفحص بلاغات التغيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.