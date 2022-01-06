«الكهرباء»: 25300 ميجاوات أقصى حمل متوقع مساء اليوم

لم يتم أمس السبت خفض أي أحمال

كشف مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في نشرته اليوم الخميس، عن انخفاض طفيف في أحمال الشبكة القومية لنقل الكهرباء عن آخر أيام شهر ديسمبر الماضي.

وأفاد مرصد الكهرباء، بأن أقصى حمل مسائي متوقع، اليوم، يبلغ 25 ألفًا و300 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس الأربعاء، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو بالتنسيق مع المشتركين.

كان الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الخميس، قد بلغ 25 ألفًا و300 ميجاوات، مقابل 25 ألفًا 800 ميجاوات، أمس الأربعاء، وفقًا لما ذكره المرصد في نشرته.

ونوه مركز التحكم، بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر "الاستهلاك أقل من الإنتاج" منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.