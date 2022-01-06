مصادرة 968 «شيشة» وتحرير 768 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق

واصلت وزارة الداخلية، جهودها لمتابعة مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وتم تحرير 768 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 172 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 968 أرجيلة «شيشة»، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة وجاري استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية، لحماية المواطنين، والحد من انتشار الفيروس، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعي، بارتداء الكمامات الواقية.

وذلك خلال الحملات التي شنتها أجهزة وزارة الداخلية، خلال الـ24 ساعة الماضية، على مواقف السيارات والطرق والميادين العام، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين، بارتداء الكمامات الواقية، للحد من انتشار فيروس كورونا.