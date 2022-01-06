عادات يجب الابتعاد عنها لحماية طفلك من السمنة

السمنة عند الأطفال هي مشكلة الصحة العامة الجديدة والناشئة، وعلى مدى العقود القليلة الماضية، تضاعف عدد الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فحص 9 ملايين طالب بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة المفرطة لدى الأطفال" لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وتأتي تلك المبادرة فى إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

ونرصد في التقرير التالي وفقًا لموقع “news-medical” النظام الغذائي الصحي للأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة وابرزها:

النظام الغذائي للأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة

- ضمان وجبة فطور صحية وإلزامية الأطفال الذين يتناولون وجبة الإفطار أقل عرضة لزيادة الوزن أو السمنة من أولئك الذين يتخطون الوجبة الأولى في اليوم يمكن أن تكون وجبة الإفطار الصحية عبارة عن دقيق الشوفان والفاكهة الطازجة وحبوب الإفطار الكاملة مع الحليب قليل الدسم.

- ضمان وجبات منتظمة وفي الوقت المناسب لمنع تناول الوجبات الخفيفة والإفراط في تناول الطعام.

- تقليل الدهون في النظام الغذائي: يجب التخلص تمامًا من الدهون غير الموجودة في الأسماك والمكسرات والزيوت النباتية يجب أيضًا تنظيم تلك من هذه المصادر بكميات مثلى.

- التقليل من تناول الطعام بالخارج وتجنب الوجبات السريعة عند تناول الطعام بالخارج.

- لا يلزم منع الحلويات والوجبات الخفيفة تمامًا من النظام الغذائي عدم وجود حلويات أو حظر للطعام سيجعل الطفل يتوق أكثر ويميل إلى الإفراط في تناول الطعام عندما تتاح له الفرصة بدلاً من ذلك ، يمكن تحديد كمية ملفات تعريف الارتباط والحلويات والمخبوزات، ويمكن تقديم الحلويات والوجبات الخفيفة المصنوعة من الفاكهة كبدائل يجب ألا تتجاوز الوجبات الخفيفة الإضافية 100 إلى 150 سعرة حرارية لا ينبغي أن يتعدوا على وجبة.

- يجب تجنب مشروبات الجراحة والمشروبات الغازية تمامًا وبدلاً من ذلك، يمكن تقديم الماء الفوار للطفل مع القليل من الليمون أو عصير الفاكهة.

- يمكن تقديم الفاكهة كاملة مثل قطع العصير المجمدة، أو عصائر الفاكهة، أو إضافتها إلى الزبادي أو مهروسة في الحلويات.

يمكن جعل التدريبات المنتظمة ممتعة من خلال القيام بها مع الطفل، وليس من الضروري أن تكون ممارسة منظمة يمكن أن تكون نزهة أو نزهة سريعة في الحديقة مع الطفل أو اللعب أو الرقص مع الطفل.

نصائح النظام الغذائي للوقاية من السمنة لدى الأطفال

تشجيع عادات الأكل الجيدة

تحتاج الأسرة بأكملها إلى التأكد من الحفاظ على عادة الطعام الصحي في المنزل حتى لا يتعرض الأطفال لاكتساب الوزن الزائد وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم في سن مبكرة.

تجنب تقديم الأطعمة السريعة للأطفال

غالبًا ما يُرى الأطفال يستهلكون الأطعمة غير المرغوب فيها مثل رقائق البطاطس والشوكولاتة والبطاطا المقلية والمشروبات الغازية وغير ذلك، هذه كلها محشوة بالدهون غير المشبعة والزيوت المؤكسجة وأكثر من ذلك.

دمج خيارات الوجبات الخفيفة الصحية

استبدل الأطعمة المقلية والمعبأة بالخيارات الصحية مثل سلطات الفواكه الطازجة والمكسرات والزبادي اليوناني والمزيد، سيساعد ذلك في تحسين صحة القناة الهضمية لأطفالك وكذلك زيادة التمثيل الغذائي.

شجع طفلك

يجب أن يشتمل النظام الغذائي على مجموعة متنوعة من الأطعمة، و تعلم الطفل أن يأكل كل شيء في طبقه هو أكثر عرضة لتحقيق الصحة المثلى من أولئك الذين يصعب إرضائهم في الأكل.

قيادة قدوة

يجب ألا يبدي الشخص الذي يغذي الطفل كرهًا لأي طعام أمام الطفل إذا كنت لا تستمتع بالأكل الصحي ، فمن المرجح أيضًا أن يرفض الطفل الخيارات الصحية.

لا تدع الأطفال وجبة دسمة

علم أطفالك حجم الحصة العادي. تحاول الأمهات في كثير من الأحيان الإفراط في إطعام الأطفال. ولكن قد تكون هذه ممارسة غير صحية لأنها قد تؤدي إلى زيادة الوزن بشكل مفرط.

تجنب التسلية أثناء الأكل

أصبح السماح للأطفال بالتحديق في الشاشات أثناء تناول الطعام ممارسة عادية إنها ممارسة غير صحية للغاية.