الأمن يحدد هوية المدرس المتهم بـ«التنمر» على بسنت خالد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من تحديد هوية المدرس المتهم بالتنمر على بسنت خالد، ضحية الابتزاز الإلكتروني، ويعمل مدرس كيمياء ومتفرغ للدروس الخصوصية منذ سنوات بعد تقديمه استقالته من العمل بالأزهر، وجارٍ تقنين الإجراءات القانونية لاتخاذ اللازم حيال المدرس.

كما ذكرت شقيقة الضحية أنه تنمر عليها أمام زميلاتها، وقال لها: «بقيتي تريند رقم واحد، أكتر من بتاع شيماء»، ثم بعد ذلك عادت لمنزلها وتناولت الحبة القاتلة وتوفيت.

وقررت نيابة كفرالزيات بمحافظة الغربية حبس "أ.ي"، و«ع.ه»، المتهمين في واقعة الفتاة بسنت خالد، 4 أيام، والتي شغلت الرأي العام بعد فتح باب التحقيق بناء على اتهام والدها للمتهمين، وتم توجيه تهم الابتزاز وإساءة استخدام وسائل الاتصالات وإفشاء أسرار الحياة الخاصة من قبل جهات التحقيق، للمتهمين، واعترافاتهم خلال التحقيق بكافة الملابسات حول الواقعة.

وكانت النيابة قد قالت، في بيان رسمي لها، إنها تباشر التحقيقات في واقعة وفاة الفتاة «بسنت» بكفرالزيات، موضحة أنها تلقت بلاغًا يوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الماضي من والد الفتاة المدعوة بسنت، تضمن تناولها قرصًا لحفظ الغلال متأثرةً بنشر شخصين صورًا مخلة منسوبة لها بموقع للتواصل الاجتماعي وانتشارها بالقرية محل إقامتها، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وأُخطرت بوفاة الفتاة في اليوم التالي للبلاغ.