الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ميناء دمياط يتداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

تعامل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة.
وأفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم الخميس - بأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 30 ألفا و111 طنا، تشمل 2261 طن كوارتز، و1300 طن ملح صخري، و3 آلاف و50 طن فوسفات، و1100 طن مولاس، و23 ألفا و700 طن ملح.
وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 64 ألفا و391 طنا تشمل 26 ألفا و134 طن ذرة، و1694 طن سلاج، و1477 طن خردة و1715 طن حديد صاج، و6 آلاف و239 طن خشب زان، و7 آلاف و600 طن ابلاكاش، و5 آلاف و568 طن سكر، و710 أطنان بازلاء، و2999 طن كلوريد، و9 آلاف و905 أطنان قمح، و1920 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 350 طنا.
وأشار البيان، إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 488 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة، يتم تصديرها إلى الإمارات والسعودية والأردن والجزائر والبحرين وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وكرواتيا وهونج كونج والهند وسلوفينيا وفيتنام والولايات المتحدة وباكستان وهولندا والبرازيل واندونيسيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 1056 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1579 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 138 ألفا و749 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 129 ألفا و500 طن، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1324 طن قمح متجهًا إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5 آلاف و80 شاحنة.

ميناء دمياط دمياط

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