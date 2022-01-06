تحالف ستيلانتس وأمازون لتطوير برمجيات السيارات

اتفقت مجموعة صناعة السيارات الأوروبية الأمريكية ستيلانتس وشركة التجارة الإلكترونية الأمريكية أمازون على التعاون بينهما لتطوير برمجيات للسيارات، وشراء الأخيرة سيارات فان كهربائية من ستيلانتس لاستخدامها في خدمات توصيل البضائع إلى العملاء.



وستتعاون مجموعة ستيلانتس، التي تضم شركات فيات الإيطالية وبيجو ستروين الفرنسية وكرايسلر الأمريكية، مع أمازون في تطوير التكنولوجيا الرقمية واستخدام خدمة الحوسبة السحابية لدى أمازون.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أمازون ستصبح أول عميل تجاري للسيارة الكهربائية الجديدة رام برو ماستر التي تستخدم في خدمات توصيل البضائع والمقرر طرحها في الأسواق عام 2023.

وقال أندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون في بيان "سنضع الأساس لشركة ستيلانتس للتحول من شركة صناعة سيارات تقليدية إلى قائد عالمي في التطوير والهندسة المعتمدة على البرمجيات".



وقالت ستيلانتس وأمازون إنهما تعملان على تقديم حلول لمنصة قمرة قيادة رقمية باسم ستلا سمارت كوكبيت اعتبارًا من 2024 وستركز هذه التكنولوجيا على المعلومات وستتم إضافتها إلى السيارات الكهربائية المزودة بتكنولوجيا القيادة الذاتية، مع تحول صناعة السيارات العالمية بعيدًا عن المحركات التقليدية والتركيز على المحركات الكهربائية.



وأشارت بلومبرج إلى أن تركيز ستيلانتس على تحقيق إيرادات من تنزيل البرمجيات وتحديثات خدمات مثل أنظمة الملاحة والصيانة، يشير إلى أن البرمجة وأنظمة الكمبيوتر ستكون ساحة المنافسة الجديدة بين شركات السيارات.