287.997 إجمالى إصابات كورونا فى بريطانيا وألمانيا والدنمارك 

سجلت بريطانيا وألمانيا والدنمارك خلال الـ24 ساعة الماضية ما يقرب من 287.997 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس.

سجلت بريطانيا 195 ألفًا و235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و344 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 13 مليونًا و918 ألفًا و510 إصابات، والوفيات إلى 149 ألفًا و761 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه قد تم إعطاء 134 مليونًا و928 ألفًا و277 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس عن حدوث زيادة مجددًا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، ارتفع صباح اليوم على مستوى ألمانيا إلى 285.9، فيما كان يبلغ أمس 258.6، وكان يبلغ قبل أسبوع 207.4 يذكر أن هذا المعدل كان يبلغ قبل شهر واحد 441.9.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المعدل يزداد يوميًا تقريبًا منذ نهاية ديسمبر الماضي. ولا يزال المعهد يفترض أن هناك تراجعًا في معدل تسجيل الحالات وإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس بسبب أيام العطلات.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 64 ألفًا و340 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلًا عن 443 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 42 ألفًا و770 حالة إصابة قبل أسبوع واحد، فضلًا عن 383 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي سبعة ملايين و361 ألفًا و660 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرًا لأن كثيرًا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ ستة ملايين و626 ألفًا و500 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 113 ألفًا و368 شخصًا.

وسجلت الدنمارك 28 ألفًا و762 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و15 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 903 آلاف و652 إصابة، والوفيات إلى 3338 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 13 مليونًا و73 ألفًا و72 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.