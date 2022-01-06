«الرى»: منظومة رقمية لحصر منشآت السيول ومخالفات المناطق الشاطئية

أكدت وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة أعمال متكاملة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات المتعددة لكافة قطاعات وأجهزة الوزارة، لتيسير تقديمها وحصرها بجميع محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه يتم تنفيذ خطة أعمال للتحول الرقمي في عدة مشروعات وقطاعات، مشيرًا إلى أنها تتضمن منظومة لحصر منشآت الحماية من أخطار السيول على مستوى الجمهورية، حيث تمت إضافة بيانات 118 مخر سيل بمحافظات قنا وسوهاج وبنى سويف والمنيا والفيوم والجيزة وأسوان وأسيوط، و1133 منشأ، والتى تصل سعتها التخزينية لأكثر من 100 مليون متر مكعب، و53 منشأ جار تنفيذها بسعة تخزينية أكثر من 55 مليون متر مكعب، ومنظومة لحصر 282 من آبار المراقبة، وحوالى 55 ألف بئر إنتاجى موزعة على حسب ملكية البئر وموقف الترخيص.

كما أوضح الدكتور عبدالعاطي، الخميس، أنها تشمل منظومة أخرى لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، حيث تم حصر بيانات لعدد 665 محطة موزعة على حسب حالتها وعدد الوحدات وموقف وجود أسوار، ومنظومة لحصر المخالفات بالمناطق الشاطئية، حيث تم حصر 686 مخالفة بالشواطئ المصرية موزعة على حسب المحافظة ونوع المخالفة وموقف الإزالة وتحرير محاضر المخالفة وقرارات إزالة بإجمالى استثمارات الهيئة بالمحافظات، والتى بلغت حوالى 2.70 مليار جنيه.

ووجه الدكتور عبدالعاطى، بضرورة الاستمرار في تطوير هذه التطبيقات الهامة وغيرها من التطبيقات، مع تحديث البيانات اللازمة بها، بما يسمح بتفعيل هذه المنظومة والاستفادة منها على الوجه الأمثل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، والمهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، والمهندس محمد عمر مكرم، معاون الوزير للمشروعات الكبرى، وعدد من المتخصصين بقطاع التخطيط، لمتابعة مجهودات الوزارة في مجال التحول الرقمى.