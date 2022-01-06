الخميس 06 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة بريطانية تقبل بدفع تعويضات لميجن ماركل

ماركل
ماركل

وافقت صحيفة "مايل أون صنداي" البريطانية الواسعة الانتشار على دفع التعويضات المفروضة عليها بموجب الحكم الصادر في دعوى انتهاك خصوصية ميجن ماركل زوجة الأمير هاري، من دون اللجوء إلى الطعن مجددًا بالقرار، بحسب ما تضمنته وثيقة قضائية نشرت الأربعاء.


ووافقت المجموعة الناشرة للصحيفة على دفع مبلغ جنيه إسترليني واحد عطلاً وضررًا للممثلة الأمريكية السابقة عن سوء استخدام المعلومات الخاصة، بالإضافة إلى مبلغ لا يزال سريًا عن انتهاك حقوق المؤلف.


ووصف ناطق باسم ماركل هذا المبلغ بأنه "كبير"، مشيرًا إلى أنه سيقدّم إلى جمعيات.


وأوضحت وثيقة قضائية اطلع عليها الصحفيون من مجموعة "أسوشيتد نيوزبيبرز ليميتد" (إيه إن إل) الناشرة للصحيفة أن المبلغ الذي تضاف إليه نفقات الدعوى البالغة نحو 300 ألف جنيه (360 ألف يورو) يجب أن يسدد قبل السابع من يناير الجاري.


وأشارت "بي بي سي" إلى أن هذه الوثيقة تؤكد رسميًا أن الشركة الناشرة التي أعلنت سابقًا أنها تعتزم تمييز الحكم أمام المحكمة العليا، قبلت بخسارتها.


وكانت ميجن ماركل رفعت دعوى على "مايل أون صنداي" لنشرها رسالة وجهتها إلى والدها توماس ماركل. وفي هذه الرسالة التي كتبتها ماركل سنة 2018، بعد وقت قصير من زواجها الأمير هاري، طلبت الممثلة الأمريكية السابقة البالغة 40 عامًا من والدها الكف عن الكذب عبر وسائل الإعلام بشأن علاقتهما المقطوعة.


وردّت محكمة الاستئناف في لندن في 2 ديسمبر الفائت الطعن المقدّم من الصحيفة في القرار القضائي الذي صدر قبل عشرة أشهر واعتبر أن نشر الرسالة مخالف للقانون.


وندد الأمير هاري (37 عامًا)، السادس في ترتيب خلافة العرش البريطاني، مرات عدة بالضغوط الممارسة من وسائل الإعلام على الثنائي، واضعًا ذلك ضمن الأسباب الرئيسية لانسحابه من العائلة الملكية منذ ابريل 2020 وسفره مع زوجته إلى كاليفورنيا حيث يعيشان مع ولديهما.

لندن مايل أون صنداي ميغن ماركل

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

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