ضمن جهود التحول الرقمي.. «الري»: حصر 7727 ترعة و526 جزيرة بتطبيقات الكترونية

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا، مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، وعدد من المتخصصين بقطاع التخطيط لمتابعة مجهودات الوزارة في مجال التحول الرقمي، وأوضح خلال الاجتماع أنه تم إنشاء العديد من التطبيقات بمعرفة مهندسي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بقطاع التخطيط.

وقال وزير الموارد المائية والري، أنه تم إعداد تطبيقات تشمل منظومة لحصر بيانات الترع وأعمال تأهيل الترع، وأنه تم حصر 7727 ترعة بأطوال تصل إلى أكثر من 33 ألف كيلومتر في زمام 213 هندسة ري موزعة على حسب درجة الترعة وعرض القاع ، وتسجيل بيانات حوالي 9000 كيلومتر من الترع التي تم تأهيلها أو يجرى تأهيلها حالياً موزعة على حسب الإدارة ، وكذا حصر زمام أكثر من 550 ألف فدان تم التحول فيها لنظم الري الحديث موزعة على حسب الموقع و الزمام و نوع الأرض و نوع المحاصيل و تاريخ التحول و نوع النظام المستخدم.

كما أشار"عبد العاطي"، إلى تفعيل منظومة لحصر الجزر والمراسي النهرية والتعديات على نهر النيل، وأنه تم حصر 526 جزيرة نيلية ، و377 مرسى نهري موزعة على حسب النشاط والترخيص والموقع بأطوال إجمالية تصل الى حوالي 22 ألف متر ، كما تم إدخال بيانات لأعداد ومواقع المخالفات على مجرى نهر النيل وفرعيه موزعة على حسب نوع المخالفة وموقعها.

ولفت إلى أنه تم إدخال بيانات حوالي 12400 مخالفة موزعة على حسب نوع المخالفة والمحافظة وهندسة الري، وما يقرب من 83 ألف تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية حوالي 7000 فدان موزعة على حسب المراكز والمحافظات.