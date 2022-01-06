13 مصابًا فى حادث سير بأسيوط.. والنيابة تستعلم عن حالتهم

طلبت النيابة العامة بأسيوط، الاستعلام عن الحالة الصحية لـ13 شخصًا أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، على طريق مركز الغنايم.

تلقى اللواء دكتور عمرو السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بمركز الغنايم يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالمواطنين بطريق أسيوط الصحراوي الغربي.

وعلى الفور انتقلت فرق الإسعاف ورجال المباحث من مركز شرطة الغنايم وفرق متابعة الطرق، وبالمعاينة الأولية تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل رقم "٩٢٥٠ ي د ا" بالقرب من مصنع الأسمنت أمام مركز الغنايم.

ونتج عن الحادث عن إصابة كل من "عبدالغنى. ح" ٣٢ سنة اشتباه كسر بالعمود الفقرى، و"محمود. هـ" ٢٩سنة كسر مضاعف بالذراع اليمنى، و"سيد. ع" ٣٠ سنة كدمات متفرقة بالجسم و"فراج. ع" ٤٥سنة جرح بالرأس، و"عبدالعزيز. أ"٤٥ سنة ما بعد الارتجاج، و"عادل. ش" ٤٠ سنة اشتباه كسر بالضلوع، و"مصطفي. م" ٤٠ سنة اشتباه كسر بالضلوع، و"أحمد. ب" ١٧ سنة سحجات وكدمات بالجسم، و"رجب. م" ٣٥ سنة كدمات بالصدر، و"أمجد. ب" ٢٤ سنة ما بعد الارتجاج، و"إسلام. ح" ٢٢ سنة كدمات متفرقة بالجسم، و"يسري. ع" ٣٠ سنة اشتباه كسر بالعمود الفقري، و"رشوان. ع" ٣١ سنة خلع بالكتف اليمنى.

وتبين أنهم عمال لإحدى المزارع وكانوا عائدين من العمل عقب انتهاء وردية العمل، وأثناء السير اختلت عجلة القيادة بيد سائقها مما تسبب في انقلاب السيارة، وتسبب الحادث في إصابتهم.

نُقل المصابون لمستشفي الغنايم المركزي وأسيوط الجامعي، ورفعت آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.