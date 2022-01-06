الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«الصحة» تبدأ تطبيق خطة تأمين احتفالات أعياد الميلاد

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

تبدأ وزارة الصحة والسكان، اليوم، تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات أعياد الميلاد المجيد، حيث تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات إلى الدرجة القصوى لاستقبال أي حالات طارئة، وتوفير مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية. 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم التشديد على توافر الأطقم الطبية بمختلف التخصصات على مدار الـ24 ساعة، فضلًا عن التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأضاف عبدالغفار، أن خطة التأمين الطبي تشمل توزيع 3100 سيارة إسعاف مجهزة وموزعة بمحيط الكنائس، والأماكن العامة، وعلى الطرق السريعة، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري،  مشيرًا إلى الربط والتنسيق المستمر بين هيئة الإسعاف المصرية ومديريات الشئون الصحية والمستشفيات  الجامعية لسرعة الاستجابة وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وأشار إلى توافر أرصدة أكياس الدم والبلازما ببنوك الدم في جميع المحافظات، مؤكدًا توافر 23 ألفًا و831 كيس دم، و118 ألفًا و977 كيس بلازما، فضلًا عن توافر مخزون استراتيجي بخدمات نقل الدم القومية.

ونوه بعقد غرفة الأزمات والطوارئ المركزية بوزارة الصحة والسكان على مدار الـ24 ساعة لمتابعة خطة التأمين الطبي باحتفالات عيد الميلاد المجيد، والتي يتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بمديريات الصحة بالمحافظات، والمستشفيات الجامعية وإصدار تقارير دورية بمستجدات الأوضاع.

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