تزامنا مع إجازة عيد الميلاد المجيد.. سيولة في حركة السيارات بالقاهرة والجيزة

شهدت حركة السيارات بالشوارع والميادين والمحاور الرئيسية انسيابا مروريا في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، بالتزامن مع اجازة احتفالات المصريين بعيد الميلاد المجيد.

وانتظمت حركة السيارات في كافة الطرق والمحاور، وسط تكثيف الخدمات الأمنية والمرورية من تواجدهم لملاحظة الحالة الأمنية في جميع الطرق والشوارع المؤدية إلى جميع الكنائس على مستوى الجمهورية والمقام بها قداس عيد الميلاد المجيد اليوم الخميس 6 يناير .

وشهدت شوارع ومحاور الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، انتظاما مروريا وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، وأيضا أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد سيولة مرورية.

- سيولة مرورية في حركة السيارات على الكورنيش ووسط القاهرة

وشهد كورنيش النيل فى الاتجاهين سيولة فى حركة سير السيارات، وميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة وانتظام بجميع الشوارع المؤدية إلي شارع القصر العينى وكوبرى قصر النيل، وكوبرى أكتوبر، وسط انتشار رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة على المداخل، لتسهيل حركة السيارات كما شهد محور صلاح سالم اتجاه وسط البلد والمطار سيولة مرورية.

- كثافات متوسطة على كوبري أكتوبر

بينما شهد كوبري أكتوبر كثافات متوسطة بداية من مطلع الكوبري بصلاح سالم أمام مستشفى الصحة النفسية بالعباسية اتجاه مناطق الجيزة فيما يشهد كورنيش النيل سيولة مرورية اتجاه مناطق المعادي وحلوان.

ويشهد الطريق الدائري سيولة مرورية للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي، وشهد شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس سيولة في حركة السيارات ، أمام المتجه إلى الدائري الأوسطي وطريق العين السخنة.