الخميس 06 يناير 2022
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عالم

إلغاء فحص «PCR» للمسافرين إلى بريطانيا

جريدة الدستور

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه سيتم إلغاء فحص “PCR” ما قبل المغادرة للمسافرين إلى إنجلترا، وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

 وكانت  الحكومة البريطانية  قد أعلنت أنه سيتم تخفيف قواعد الاختبار للأشخاص المسافرين إلى إنجلترا، ومن يوم الجمعة القادمة، لن يضطر المسافرون الملقحون بالكامل القادمون إلى إنجلترا إلى إجراء اختبار “PCR” قبل السفر.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، فإنه ابتداء من يوم الأحد، بدلًا من إجراء اختبار PCR في اليوم الثاني من الوصول، يمكنهم إجراء اختبار تدفق جانبي Lateral flow test، كما ستتغير قواعد العزل الذاتي عند الوصول.

وأظهرت بيانات حكومية تسجيل 194747 إصابة جديدة بكوفيد- 19 في بريطانيا، الأربعاء، فضلًا عن 334 وفاة في غضون 28 يومًا من ثبوت الإصابة بفيروس كورونا.

وشملت أرقام الوفيات المُبلغ عنها اليوم بيانات المستشفيات في إنجلترا على مدى أربعة أيام، مع تجميع البيانات بعد عطلة موسمية.

وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، إن فرض قيود جديدة سيكون ملاذًا أخيرًا في إنجلترا رغم ارتفاع عدد الإصابات بمتحور «أوميكرون»، مشددًا على ضرورة "التعايش" مع فيروس كورونا.

وقال ساجد جاويد، في مقال نشرته صحيفة «ديلي ميل»: «عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة مستقر ولا يتبع في الوقت الحالي المسار الذي رأيناه في هذه الفترة من العام الماضي خلال موجة ألفا».

وأضاف أنه مع «وضع أقوى بكثير» بالنسبة إلى الدولة بفضل حملة التطعيم المكثفة، قررت الحكومة عدم فرض قيود جديدة خلال العطل في إنجلترا على عكس اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

وشدد جاويد على أن «تقييد حريتنا يجب أن يكون ملاذًا أخيرًا»، وأشار إلى التكلفة الصحية والاجتماعية والاقتصادية الهائلة لعمليات الإغلاق، «داعيًا إلى التعايش مع الفيروس» عبر التطعيم وترسانة من العلاجات والفحوص المكثّفة.

 

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