اليوم.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

تستقبل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2022.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح وسط إجراءات احترازية مشددة.

تأتي زيارة البابا تواضروس لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية بعد غياب العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ ترأس بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية قداس عيد الميلاد المجيد بدير الأنبا بيشوي.

ويشارك في قداس عيد الميلاد المجيد لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة؛ والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين.

ويشارك الأقباط قداس العيد فى كاتدرائية «ميلاد المسيح» للمرة الأولى.

وأعلنت الكنيسة عن توفير مواصلات، ذهابًا وعودة، للمقبولين، مع إمكانية الذهاب إلى الكاتدرائية بالسيارات الخاصة، مشيرة إلى أن أبواب الكاتدرائية ستُفتح فى الخامسة مساء اليوم، على أن يبدأ القداس من السابعة حتى الثانية عشرة من منتصف ليل الخميس- الجمعة.

عيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.

ورغم أن الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ، كذلك فقد درج التقليد الكنسي على اعتباره في منتصف الليل



قداسة البابا يستقبل رئيس مجلس النواب

وفي سياق آخر شهد البابا تواضروس الثاني مساء أمس بالمقر البابوي بالقاهرة عددا من المسؤولين المهنئين بعيد الميلاد المجيد إذ التقي قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، امس رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

حضر اللقاء صاحبا النيافة الأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والقس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، امس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ترافقه الدكتورة فيبي فوزي وكيلة المجلس، وعدد من النواب، حيث قدموا التهنئة باسم المجلس لقداسة البابا بعيد الميلاد المجيد.