أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الخميس 6-1-2022

حالة من السكون شهدتها أسعار الأسمنت اليوم الخميس، حيث سيطر الاستقرار على جميع الشركات العاملة في القطاع، وجاء سعر طن الأسمنت بشركتي السويدي والمسلح في المقدمة بنحو 1100 جنيهًا.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال هذا التقرير، تفاصيل أسعار طن الأسمنت للمستهلك اليوم الخميس.



أسعار الأسمنت البورتلاندي

سجل سعر طن الأسمنت بشركة حلوان 1075 جنيهًا، في حين جاء سعر طن الأسمنت بشركة السويس 1068 جنيهًا، بينما بلغ سعر طن الأسمنت بشركة المخصوص 1055 جنيهًا.

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة النصر عند 1055 جنيهًا، وشهد سعر طن الأسمنت بشركة السهم استقرارا عند 1030 جنيهًا.

ووصل سعر طن الأسمنت بشركة المسلة إلى 1030 جنيهًا، يتبعه سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل عند 1028 جنيهًا، ويليهما سعر طن الأسمنت بشركة المعلم عند 1025 جنيهًا.

وجاء سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف مستقرًا عند 1000 جنيهًا، ليتساوى مع سعر طن الأسمنت بشركة سيناء.



أسعار الأسمنت الأبيض

سجل سعر طن الأسمنت بشركة الأبيض العادة 2600 جنيهًا، في حين استقر سعر طن الأسمنت بشركة سوبر سيناء عند 2460 جنيهًا.

وشهد سعر طن الأسمنت بشركة رويال العادة تحقيق استقرارًا عند 2525 جنيهًا، تلاه سعر طن الأسمنت بشركة الواحة عند 2525 جنيهًا، ثم سعر طن الأسمنت بشركة سوبر رويال 2500 جنيهًا.



أسعار الأسمنت المخلوط

واصل سعر طن الأسمنت بشركة الواحة استقراراه عند 790 جنيهًا.، يليه سعر طن الأسمنت بشركة أيه وان عند 780 جنيهًا، ثم سعر طن الأسمنت بشركة العمران عند 770 جنيها.

أسعار الأسمنت المقاوم

بلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويدي 1125 جنيهات، ليتساوى مع سعر طن الأسمنت بشركة قاهر البحار، تلاهما سعر طن الأسمنت بشركة المسلح عند 1120 جنيهًا، ليتبعهم سعر طن الأسمنت بشركة السويس سى ووتر عند 1100 جنيه.

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة أسيك سى وتر عند 1080 جنيهًا، كما استقر سعر طن الأسمنت بشركة السهم عند 1050 جنيهًا.