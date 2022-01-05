الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصدر يفضح كذب الإخوان حول التقصير في حماية نزلاء الإصلاح من كورونا

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن الادعاء بعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" بين المحكوم عليهم وعجز منظومة الرعاية الطبية عن التعامل مع الوباء.
وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً ، وأنه تم تطعيم جميع النزلاء داخل كافة مراكز الإصلاح والتأهيل بلقاح فيروس "كورونا" ، مع مواصلة تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، مع التشديد على مراعاة كافة التدابير الوقائية والإحترازية. 
مؤكداً أن ذلك يأتى ضمن محاولات نشر الأكاذيب والشائعات التى تروجها الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية.

مصدر أمني فيروس كورونا أجر التواصل الاجتماعي عجز منظومة شائعات الرعاية الصحية

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