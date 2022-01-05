مصدر يفضح كذب الإخوان حول التقصير في حماية نزلاء الإصلاح من كورونا

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن الادعاء بعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" بين المحكوم عليهم وعجز منظومة الرعاية الطبية عن التعامل مع الوباء.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً ، وأنه تم تطعيم جميع النزلاء داخل كافة مراكز الإصلاح والتأهيل بلقاح فيروس "كورونا" ، مع مواصلة تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، مع التشديد على مراعاة كافة التدابير الوقائية والإحترازية.

مؤكداً أن ذلك يأتى ضمن محاولات نشر الأكاذيب والشائعات التى تروجها الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية.