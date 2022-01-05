«لا أحد فوق الدولة».. قيس سعيد يتعهد بمحاسبة مَن أجرم في حق التوانسة

أكد قيس سعيد الرئيس التونسي، الأربعاء، أنه لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.

يأتي ذلك عقب صدور أوامر توقيف لقيادات بحركة النهضة الإخوانية وعلى رأسهم راشد الغنوشي، قائد الحركة، رئيس البرلمان المجمد.

جاء ذلك خلال إشراف قيس سعيد، الأربعاء، بقصر قرطاج، على اجتماع ضم نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، ليلى جفال، وزيرة العدل، عماد مميش، وزير الدفاع الوطني، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وجدد رئيس الجمهورية، خلال هذا الاجتماع، تأكيد حرصه على تحمل المسؤوليات كاملة والقطع مع ممارسات التدخل في القضاء، وتمسكه بتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، كما استقبل قيس سعيد، اليوم بقصر قرطاج، إبراهيم بودربالة، عميد المحامين.

وأكد رئيس الجمهورية أنه لا مجال للمس من المحامين ومن القضاة الشرفاء، وذكر بأنه لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.

وأشرف قيس سعيّد، الخميس الماضي بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء.