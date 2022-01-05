الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«لا أحد فوق الدولة».. قيس سعيد يتعهد بمحاسبة مَن أجرم في حق التوانسة

قيس سعيد ورئيس وزراء
قيس سعيد ورئيس وزراء تونس ووزارء الدفاع والعدل والداخلية

أكد قيس سعيد الرئيس التونسي، الأربعاء، أنه لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.

يأتي ذلك عقب صدور أوامر توقيف لقيادات بحركة النهضة الإخوانية وعلى رأسهم راشد الغنوشي، قائد الحركة، رئيس البرلمان المجمد.

جاء ذلك خلال إشراف قيس سعيد، الأربعاء، بقصر قرطاج، على اجتماع ضم نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، ليلى جفال، وزيرة العدل، عماد مميش، وزير الدفاع الوطني، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وجدد رئيس الجمهورية، خلال هذا الاجتماع، تأكيد حرصه على تحمل المسؤوليات كاملة والقطع مع ممارسات التدخل في القضاء، وتمسكه بتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، كما استقبل قيس سعيد، اليوم بقصر قرطاج، إبراهيم بودربالة، عميد المحامين.

وأكد رئيس الجمهورية أنه لا مجال للمس من المحامين ومن القضاة الشرفاء، وذكر بأنه لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي.

وأشرف قيس سعيّد، الخميس الماضي بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء.

قيس سعيد الرئيس التونسي حركة النهضة راشد الغنوشي قصر قرطاج نجلاء بودن رمضا

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وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

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