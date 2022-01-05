الخميس 06 يناير 2022
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سياسي

وفد «حماة الوطن» يزور مصابى حادث تصادم الطريق الدائرى الأوسطى

أمانة القاهرة بحزب
أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن تزور مصابي حادث الدائري الأوسط

كلف اللواء ايهاب هلال أمين حزب حماة الوطن بالقاهرة، وفدًا من الحزب لزيارة مصابي حادث تصادم الطريق الدائري الأوسطي الذي وقع في نطاق حي حلوان.

 وضم الوفد كلًا من العميد باسم عكاشة أمين الاتصال السياسي بالقاهرة، ومحمد منصور مساعد أمانة العلاقات العامة والأستاذة نجوى فتحي أمين الشئون الاجتماعية بالقاهرة وأعضاء الحزب بأمانة المعصرة في القاهرة. 

وأضاف البيان أن زيارة الوفد للمصابين تأتي وفقًا للسياسة العامة للحزب وبناءً على توجيهات رئيس الحزب الفريق جلال الهريدى واللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام للحزب اللواء طارق نصير وأمانة تنظيم الجمهورية بقيادة الدكتور أحمد العطيفى.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا بتصادم 10 سيارات على طريق الدائري الأوسطي بمنطقة حلوان في القاهرة، وانتقلت قوات الأمن بصحبة الحماية المدنية ورجال الإسعاف إلى مكان الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة الحصر المبدئي لأعداد المصابين في الحادث الذي بالقرب من مدينة 15 مايو، بمحافظة القاهرة، وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحادث أسفر عن وفاة مواطن، وإصابة 8 مواطنين آخرين بإصابات مختلفة.

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