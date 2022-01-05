لينا هيدي الأبرز.. إيما واتسون ليست الأولى في دعم حقوق الفلسطينيين

أثارت النجمة الأمريكية الشابة إيما واتسون، بطلة سلسلة هاري بوتر الشهيرة، جدلا واسع عقب نشر تغريدة دعم للقضية الفلسطينية والفلسطينيين.

واستلهمت «واتسون» عالم السحر من السلسلة الشهيرة، قائلة: «سيستغرق حل الأزمة أكثر من استخدام السحر لحل الصراع»، وهو ما أثار غضب السفير الاسرائيلي في واشنطن ليرد على النجمة الشهيرة بدور هرميوني، حيث غرد قائلا: «قد تنجح الأدب الخيالية في هاري بوتر لكنها لا تعمل في الواقع».

ولم تكن واتسون سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة، الأولى في هوليود لدعم الفلسطينيين، سبقها العديد من المشاهير، ونرصد أبرز هذه الشخصيات:

سوزان سراندون

خلال أزمة حي الشيخ جراح في مايو الماضي، كتبت الممثلة سوزان سراندون الحائزة على جائزة أوسكار عام 1995 على حسابها الرسمي في منصة تويتر " أتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه التطهير العرقي والترهيب على أيدي الحكومة الإسرائيلية ومنظمات المستوطنين اليهود".

وختمت بعبارة: "العالم يشاهد".

ولم تكتف سراندون بهذه التغريدة بل ألحقتها بتغرديتين لاحقتين حول الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

الممثلة الإسرائيلية ناتالي بورتمان

شاركت الممثلة الإسرائيلية صاحبة الجنسية الأمريكية، ناتالي بورتمان، منشور الممثلة فيولا ديفيس؛ الداعم للفلسطينيين وقضية حي الشيخ جراح.

فيولا ديفيس

وديفيس الحائزة على جائزة أوسكار عام 2016 عن فيلم "فينسيس"، هي أول ممثلة سوداء تحصل على التاج الثلاثي للتمثيل.

وحازت على تصنيف مجلة التايم الأميركية كواحدة من المئة الأكثر تأثيرًا في العالم، عامي 2012 و2017. وكانت قد نشرت سلسلة صور توضح قضية حي الشيخ جراح على حسابها الرسمي في منصة إنستجرام.

لينا هيدي

بطلة مسلسل "صراع العروش" الشهيرة بالملكة "سيرسي"، وهي الممثلة الأمريكية لينا هيدي من أوائل المتضامنين مع الشعب الفلسطيني حيث شاركت مع معجبيها على إنستجرام صورة لشاب يحمل العلم الفلسطيني، وعبارة "أنقذوا حي الشيخ جراح"، وذيّلتها بوسم "مقاطعة الصهيونية".