جهود صندوق النقد الدولى فى الأعمال الخيرية خلال السنة المالية 2021

قال صندوق النقد الدولي، إنه قدم 535 ألف دولار في صورة منح لصالح الأعمال الخيرية حول العالم في السنة المالية 2021 ونظرًا للتأثير المستمر للجائحة على المؤسسات غير الهادفة للربح والمجتمعات التي تخدمها، منح كثيرا من تبرعات 2021 لصالح برامج وخدمات تفرض شروطًا محددة لدعمها التشغيلي نتيجة لازمة كورونا أو تدعم فئات تأثرت بالجّائحة على نحو بالغ الحدة.

أضاف التقرير، أن تضمن ذلك منحًا استثنائية لمؤسّسات غير هادفة للربح تعمل لدفع قضايا العدالة العنصرية والاجتماعية قدًا في الولايات المتحدة، ومضاهاة التبرعات لمبادرات قادتها نقابة موظفي الصندوق لصالح منظمة الصحة العالمية والعاملين في مجال الضيافة الذين تأثروا بالأزمة واجمالا قدمت منح إلى 28 منظمة عبر 4 قارات.

العمل التطوعي للصندوق

توصل موظفو الصندوق، لدعم مجتمعاتهم المحلية، حتى على خلفية جائحة كورونا، وأثنائها بصفة خاصة، إلى طرق ابداعية للقيام بدور مؤثر من خلال العمل التطوعي، وأطلق برنامج العطاء هذا العام، واشترك موظفو الصندوق بصورهم التي ألقت الضوء على مدى اتساع أنشطتهم، كإعداد وجبات صحية للأسر التي تعاني من الجوع، والتطوع للعمل في مكتباتهم المحلية، ودعم جيرانهم كبار السن الذين يحتاجون الى المساعدة واجتياز مسابقات اللياقة البدنية مع المحافظة على التباعد الاجتماعي لدعم مجموعة من القضايا المختلفة.

وإضافة إلى ذلك تكريمًا لذكرى لوثر كينغ، شارك موظفو الصندوق في فعالية تطوع افتراضية بالشراكة مع عدة مؤسسات اجنبية وهي مؤسسة غير هادفة للربح، مقرها واشنطن العاصمة، تساعد الشباب المسجونين من خلال تنمية القوى العاملة ومنع العنف وتشجيع الفنون الأدبية.

إضافة إلى ذلك تكريمًا لذكرى لوثر كينغ، شارك موظفو الصندوق في فعالية تطوع افتراضية بالشراكة مع عدة مؤسسات أجنبية وهي مؤسسة غير هادفة للربح، مقرها واشنطن العاصمة، تساعد الشباب المسجونين من خلال تنمية القوى العاملة ومنع العنف وتشجيع الفنون الأدبية.