منها «don't look up» عروض سينمائية متنوعة بقصر السينما

ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ينظم قصر ثقافة السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، عروض سينمائية يعقبها ندوات ثقافية ولقاءات نقدية، ضمن البرنامج الثقافي والفني الذي يقدمه القصر لرواده خلال شهر يناير، حيث عرض فيلم «don't look up»، ضمن نادي السينما العالمية أعقبه محاضرة نقدية للدكتور نادر الرفاعي لمناقشة الفيلم، كما يعرض نادى السينما الآسيوية فيلم «pink» أعقبه محاضرة للناقدة نشوى نبيل، كما يعرض نادي السينما العالمية يوم 11 يناير فيلم «Nebraska» يعقبه مناقشة نقدية للدكتور نادر الرفاعي، بالإضافة لعرض فيلم Godard.mon.amour يوم 12 يناير.

يأتي ذلك ضمن برنامج السينما العالمية يعقبه ندوة للناقدة نشوى نبيل، كما يعرض النادي يوم 17 يناير الفيلم العربي النداهة، يعقبه ندوة للناقد عصام حلمي، بينما يعرض نادي السينما العالمية يوم 18 يناير فيلم Being the Ricardo's، يعقبه محاضرة نقدية لمناقشة الفيلم للدكتور نادر الرفاعي، فيما يعرض نادي السينما الأوربية يوم 19 يناير فيلم «The things of life» يعقبه ندوة للناقدة نشوى نبيل.

واحتفالا بذكرى عيد الشرطة يعرض يوم 23 يناير فيلم الخلية، ويعرض يوم 24 يناير نادي الفيلم الكلاسيكي الأجنبي فيلم «marked woman»، يعقبه محاضرة للناقدة نشوى نبيل، كما يقدم نادى السينما العالمية يوم 25 يناير فيلم «the unforgivable»، ويعقبه محاضرة للدكتور نادر الرفاعي.

وتختتم العروض يوم 26 يناير بعرض فيلم «the lives of others» لنادي السينما الأوروبية لتناقشه الناقدة نشوى نبيل.

أما عن الفنان تامر عبد المنعم فهو ممثل وكاتب مصري في القاهرة تخرج في المعهد العالي للسينما قسم السيناريو، وتتلمذ على يد أستاذه محمد جواد وعبد الرحيم الوطن.

عمل في المسرح مع الفنان عادل إمام في مسرحية "بودي جارد والزعيم"، وشارك الفنان محمد نجم في مسرحية كحيون ربح المليون، وكذا في العديد من الأفلام في أدوار ثانوية مثل مشاركته مع الفنان أحمد زكي في أضحك الصورة تطلع حلوة ومعالي الوزير قبل أن يقوم بتقديم بطولته المطلقة الأولى في فيلم المشخصاتي عام 2002، كما أثار توليه منصب رئيس قصر ثقافة السينما 2006 في جاردن سيتي هجوما عنيفا.