الأربعاء 05 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موسم العمرة.. مدير أحد فنادق السعودية: لا زيادة فى أسعار الغرف بمكة والمدينة

صورة من الملتقى الدولي
صورة من الملتقى الدولي لشركات الحج والعمرة

قال عماد حكيم مدير أحد الفنادق بالسعودية، إنه لا زيادة في أسعار الفنادق في مدينتي مكة والمدينة، ولن يزيد سعر الغرفة عن ١٠٠ ريال سعودي للفرد في الليلة خلال موسم العمرة الجاري.

وأضاف لـ«الدستور»، على هامش مشاركته في الملتقى الدولي لشركات الحج والعمرة، أن مؤسسات الحج والعمرة والفنادق  بالسعودية راعوت الظروف الاقتصادية التي تعيشها الدول بسب تداعيات فيروس كورونا، وجاءت فكرة عدم زيادة الأسعار هذا العام لمراعاة الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلدان خلال الفترة الماضية.

وأكد حكيم  أن فكرة إلغاء موسم العمرة أصبحت غير وارد خاصة أن المملكة اتخذت  التدابير التي تحمي بها زوارها..

في السياق، أشار السفير أسامة بن أحمد النقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، على هامش افتتاح الملتقى الدولي لشركات الحج والعمرة، إلى أن المملكة جاهزة لتأمين المعتمرين من أنحاء الدول الإسلامية كافة.

المملكة العربية السعودية السفير أسامة بن أحمد النقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة موسم العمرة ا موسم العمرة الجاري

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