الأربعاء 05 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الخطاب الديني وأهميته في بناء الشخصية».. ندوة لإعلام طنطا

اعلام طنطا
اعلام طنطا

نظم مركز إعلام طنطا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الأربعاء، ندوة تحت عنوان "الخطاب الديني وأهميته في بناء الشخصية" بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالغربية، بالمركز الثقافي الإسلامي بطنطا، فى إطار الدور التوعوي التثقيفي والتنويري.

حاضر في هذا اللقاء الشيخ السيد عبد المجيد، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وتحدث في عدة نقاط أهمها الخطاب الديني منذ عصور التراجع الحضارى والذى كان يركز على الأمور الغيبية والانشغال بأمور الآخرة على حساب الأمور الدنيوية أى انشغل بالترهيب بدل من الترغيب والتشدد في أمور الدين ونتج عن ذلك أن ساد التواكل بين الناس والخوف من المصير المجهول وانتشر الفهم المغلوط، وتحدث أيضا عن العالم المعاصر على جميع المستويات والذي أحدث نقلة نوعية في أفكار الناس وثقافتها.

واستعرض أن عالمنا المعاصر مختلف اختلافا جذريا عن العوالم السابقة بفضل ثورة المعلومات والاتصالات والثورة العلمية والتكنولوجية فضلا عن تبعيات عصر العولمة في مختلف الاتجاهات.

وفي نهاية اللقاء، أوضح أن الخطاب الديني اليوم مطالب بالتجديد في أسلوبه وفي مواصفاته بصفة خاصة في بث روح الأمل والتفاؤل في النفوس.

أعد اللقاء الإعلامى عبد الحميد خضر والسيد سنيد والندوة تحت إشراف ضاحى هجرس مدير المجمع الاعلامى بطنطا وعزة عبد الرافع سرور المدير العام لإعلام وسط الدلتا وسمير مهنا وكيل وزارة الإعلام لشرق وسط الدلتا.

اعلام طنطا
اعلام طنطا
-الخطاب الديني وأهميته بناء الشخصية ندوة لإعلام

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