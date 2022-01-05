«بوريل»: روسيا تزيد حشدها العسكري على الحدود مع أوكرانيا

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن روسيا تزيد من حشدها العسكري على طول الحدود مع أوكرانيا.

وأكد بوريل خلال زيارته لأوكرانيا أن الصراع على الحدود الأوكرانية الروسية يتعمق أكثر والتوترات تتزايد بشكر أكبر.

ونشر وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كولبيا، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر قال فيها: "أول زيارة من نوعها للاتحاد الأوروبي إلى دونباس منذ أن "شنت روسيا هذه الحرب"، علامة على وحدة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في مواجهة "التهديدات الروسية" المتزايدة وقوة دبلوماسيتنا من أجل السلام والأمن والعدالة في أوروبا".

وكان أعرب مفوض الشئون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن قلقه تجاه الوضع على الحدود الأوكرانية.

وقال بوريل، في تصريحات لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "أوكرانيا تعد بالتأكيد شريكا وحليفا، أي أننا سنقف بجانبها".

وتابع بوريل أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، نفى له القيام بأي نوع من الأنشطة الحربية خلال اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بستوكهولم.

وحسب بوريل، من المهم حاليا أن توضح موسكو حاليا "نظرة مستقبلية للعواقب المحتملة"، وقال: "يجب أن نظل في مرحلة ما قبل الأزمات".

ولم يوضح المسئول الأوروبي البارز، 74 عاما، بشكل أكثر دقة ما يمكن أن يحدث في حالة قيام روسيا بشن هجوم، وأضاف: "هل يمكن تخيل غزو حقيقي مثل الذي حدث في شبه جزيرة القرم؟ لا أعلم!"، وشدد على ضرورة محاولة تجنب تردي الوضع.

وفي سياق آخر، أكدت سفارة روسيا لدى الولايات المتحدة أن موسكو لا تشكل تهديدا لأي دولة، ولديها حق سيادي في نشر قواتها على أراضيها.

وشددت السفارة في بيان، أوردته وكالة أنباء «تاس» الروسية، على كل تقييمات المسئولين الأمريكيين الهستيرية، حول الغزو الروسي الوشيك المزعوم لأوكرانيا في الماضي ثبت بأنها كانت كاذبة.