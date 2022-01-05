الإبداع يستعد للانطلاق.. الخريطة الكاملة لفعاليات منتدى شباب العالم: أفكار خلّاقة فى جميع المجالات

INSPIRE.D.. منصة لاستلهام التجارب

يشمل المنتدى تدشين منصة INSPIRE.D، التى يسعى الشباب من خلالها إلى استلهام الأفكار وإحداث تغيير حقيقى، حيث تمكن الشباب من أن يحكى عن تجاربهم الشخصية فى مساعدة الآخرين، للتأكيد أن كلًا منا لديه تجربة بالإمكان مشاركتها مع غيره. وتسعى المنصة للتأكيد أن كل شخص لديه قصة تستحق أن تروى، وقصص أخرى عن الإنجاز والأمل والأحلام والبقاء حتى الفشل.

WYF Labs.. فرصة لتعزيز ريادة الأعمال

دشّن المنتدى فعالية WYF Labsالتى تعتبر فرصة لرواد الأعمال الشباب، وتأسست بتوصية من نسخة المنتدى فى ٢٠١٨، وتهدف إلى جمع العقول الشابة ورجال الأعمال الشباب من جميع أنحاء العالم، لتعزيز ريادة الأعمال. وتقدم WYF Labs فرصًا لرواد الأعمال الشباب؛ للتواصل مع الشباب والتعرف على المستثمرين والحاضنات وغير ذلك، من خلال عدد من ورش العمل والحوارات والتوجيه وفرت فرصة للشباب لإطلاق العنان لإمكاناتهم. وتأتى أيضًا انطلاقًا من رؤية منصة حاضنات الأعمال التى تثمن دمج أهداف التنمية المستدامة فى كل المراحل التى تمر بها الفكرة، منذ الابتكار المبدئى حتى مراحل التنفيذ الفعلى للأفكار، باعتبار أن التكامل هو مفتاح النجاح. كما ستحظى مصر بدور رائد فى هذا المضمار. وتهدف أيضًا إلى تطوير بيئة تدعم العقلية الريادية بين شبكة WYF، وربط الشباب بآليات التمكين وفرص التواصل.

نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان

يعد نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من أهم فعاليات المنتدى، حيث ستتم مناقشة أهم القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيدين الدولى والإقليمى. ويعقد النموذج، من خلال جلسة خاصة تحت عنوان «تداعيات جائحة كوفيد- ١٩ على إعمال الحق فى الصحة»، بهدف خلق حالة من الحوار البناء، وطرح أفكار ملهمة وتوصيات واقعية تسهم فى خروج العالم من جائحة «كورونا» بأمان وسلام، مع احترام ومراعاة كل حقوق الإنسان المكفولة بموجب المواثيق المحلية والدولية.

ويأتى اهتمام إدارة المنتدى بتنظيم النموذج فى ظل اعتماد منظمة الأمم المتحدة لمنتدى شباب العالم منصة دولية للحوار فى فبراير ٢٠٢١، وإطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الماضى، الذى عكس ما تقوم به الدولة المصرية من جهود تنموية شاملة على جميع الأصعدة.

برنامج السفراء للموهوبين فقط

يجمع برنامج سفراء منتدى شباب العالم WYF Ambassador الشباب الموهوبين والواعدين والمؤثرين من مختلف البلدان فى جميع أنحاء العالم من ضمن أعضاء المنتدى، ليكونوا ممثلين وسفراء فى العديد من الأنشطة والفعاليات التى تستهدف القضايا العالمية. وحدد المنتدى المعايير الخاصة بسفرائه، ليكون السفير مؤثرًا داخل مجتمعه، وقادرًا على إظهار مهارات القيادة والشعور بالمسئولية المدنية والاهتمام بخدمة المجتمع.

«المسرح».. مهرجان فنون متكامل

ينطلق مسرح شباب العالم فى نسخته الثالثة تحت شعار «الفنون والثقافة جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان»، ملتزمًا بمراعاة كل الإجراءات الاحترازية، أثناء الفعاليات، ويشارك فى عروض هذا العام فنان أو أكثر من أبناء قرى المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة». وأنشئ مسرح شباب العالم كمركز للفنون يضم مجموعة متنوعة من العروض. كما يعد نقطة التقاء أسسها الشباب من أجل الشباب؛ ليجمع الفنانين الواعدين من جميع أنحاء العالم لتقديم مواهبهم الفائقة والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بما فيها الموسيقى، والتمثيل المسرحى، وستاند آب كوميدى، والرسم، والرقص.

أمم متحدة مُصغرة للمشاركين

بدأ اهتمام منتدى شباب العالم بعقد نماذج المحاكاة منذ انطلاق نسخته الأولى فى عام ٢٠١٧، حيث عقد نموذج محاكاة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كأول نموذج محاكاة ضمن جلسات المنتدى، بمشاركة أكثر من ٦٠ شابًا من مختلف دول العالم.

وناقشت المحاكاة مختلف الموضوعات التى تحظى باهتمام عالمى، وفقًا لقواعد العمل وأسس التعامل فى الجلسات الفعلية للأمم المتحدة ومجلس الأمن، خاصة ملف مكافحة التهديدات الأمنية التى يتعرض لها السلم والأمن الدوليان من قِبل الجماعات الإرهابية.

وخلال نسخة المنتدى عام ٢٠١٨، عُقد نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية، حيث ناقش الشباب المشاركون من ممثلى ٦٧ دولة عربية وإفريقية عددًا من الموضوعات المختلفة؛ بهدف إيجاد حلول للتحديات المشتركة التى تواجههم كشباب، وسبل تعزيز التعاون بين الشباب العربى والإفريقى، إضافة لآفاق التكامل الاقتصادى فى إفريقيا والعالم العربى.

Freedom.e.. ساحة ابتكار وأنشطة وترفيه

يُقيم المنتدى «منطقة الإبداع والابتكار Freedom.e للمشاركين كفرصة لاكتشاف واختبار العديد من الأنشطة فى مكان واحد. كما تفتح ساحة الابتكار والإبداع freedom أبوابها أمام المشاركين من الشباب، حيث تجمع كل المهتمين بالتكنولوجيا، وتقدم عددًا من التطبيقات والحلول للموضوعات التى تتم مناقشتها خلال المنتدى، حيث تقام الأنشطة والفعاليات هذا العام بشكل افتراضى رقمى. وتأتى النسخة الثالثة منه هذا العام؛ لتكون مساحة تعليمية ترفيهية كبيرة، فضلًا عن أنها ساحة تجمع الناس والشعوب معًا من خلال لغة واحدة مشتركة، وهى التكنولوجيا، وتعد كل الأنشطة فى المنطقة والألعاب والعروض المبتكرة تطبيقًا لكل الموضوعات التى تتم مناقشتها فى جلسات المنتدى طوال أيام الانعقاد، وكما وصفها المنتدى بمنطقة الإبداع والابتكار، هى بمثابة الفضاء الترفيهى الذى سمح لكل هذا أن يتم تحت مظلة واحدة.