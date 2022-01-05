استمرار حبس عصابة سرقة المساكن في سيدي جابر 15 يوما

أصدرت النيابة العامة في سيدي جابر بالإسكندرية، قرارا باستمرار حبس تشكيل عصابى 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها معهم النيابة العامة اتهامهم بارتكاب 8 وقائع سرقات مساكن باستخدام المفتاح المصطنع، وقد طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، لاثنين منهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب سرقات المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الأبواب، مُتخذين من دائرة قسم شرطة سيدى جابر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع بدائرة قسمى شرطة سيدى جابر والعطارين، كما أرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم سيئ النية عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، أمكن ضبطه، كما أرشدوا عن سيارة أجرة تاكسى ودراجة نارية المستخدمين في نقل المسروقات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.