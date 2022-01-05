نفوق عددًا من رؤوس الأغنام إثر انهيار منزل قديم في أسيوط

نفقت عددًا من رؤوس الأغنام والماشية، مساء اليوم الأربعاء، إثر انهيار أحد المنازل القديمة في قرية المعابدة التابعة لمدينة أبنوب في محافظة أسيوط.

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع إنهيار منزل ملك "عطية. ع. ح" بقرية المعابدة الشرقية.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف والإنقاذ السريع وتبين من المعاينة والفحص ان المنزل مكون من طابقين ومبنى بالطوب اللبن والسقف من الجريد وأسفر الانهيار عن نفوق عدد من رؤوس الأغنام وتلفيات في أثاثات المنزل دون وقوع إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة