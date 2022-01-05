الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نفوق عددًا من رؤوس الأغنام إثر انهيار منزل قديم في أسيوط

نفوق عددًا من رؤوس
نفوق عددًا من رؤوس الأغنام

نفقت عددًا من رؤوس الأغنام والماشية، مساء اليوم الأربعاء، إثر انهيار أحد المنازل القديمة في قرية المعابدة التابعة لمدينة أبنوب في محافظة أسيوط.

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع إنهيار منزل ملك "عطية. ع. ح" بقرية المعابدة الشرقية.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف والإنقاذ السريع وتبين من المعاينة والفحص ان المنزل مكون من طابقين ومبنى بالطوب اللبن والسقف من الجريد وأسفر الانهيار عن نفوق عدد من رؤوس الأغنام وتلفيات في أثاثات المنزل دون وقوع إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة

محافظة أسيوط انهيار منزل مديرية امن أسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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