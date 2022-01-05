الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل أحد المنازل في المنيا

نجحت قوات الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق محدود اندلع داخل أحد المنازل في مدينة المنيا، بسبب ماس كهربائي دون وقوع إصابات أو وفيات.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من عمليات النجدة، باندلاع حريق محدود بمنزل بالقرب من مستشفي الحميات بحي جنوب مدينة المنيا بسبب ماس كهربائي.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من إخماده قبل امتداد النيران لباقي المنازل المجاورة، وأسفر الحريق عن تلفيات بسيطة في أثاث المنزل.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.