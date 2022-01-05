الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل أحد المنازل في المنيا

حريق داخل أحد المنازل
حريق داخل أحد المنازل

نجحت قوات الحماية المدنية، اليوم الأربعاء،  من السيطرة على حريق محدود اندلع داخل أحد المنازل في مدينة المنيا، بسبب ماس كهربائي دون وقوع إصابات أو وفيات.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من عمليات النجدة، باندلاع حريق محدود بمنزل بالقرب من مستشفي الحميات بحي جنوب مدينة المنيا بسبب ماس كهربائي.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من إخماده قبل امتداد النيران لباقي المنازل المجاورة، وأسفر الحريق عن تلفيات بسيطة في أثاث المنزل.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحماية المدنية ماس كهربائي السيطرة علي حريق اندلاع حريق قوات الحماية المدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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