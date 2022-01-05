صرف تعويضات لـ231 أسرة بمسار توسعة شارع حسين كامل بمصر الجديدة

أعلن إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عن أنه تم صرف تعويضات لـ231 أسرة من السكان بمسار توسعة شارع حسين كامل سليم بمصر الجديدة، وذلك بعد أن تقدموا بطلبات للتعويض من إجمالي 363 أسرة، وجار السير في استكمال صرف التعويضات لعمل التوسعة للشارع.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تمت التوسعة في المناطق التي بها منشآت حكومية مثل شركة المياه، مشيرًا إلى أن قيمة تعويضات السكان بمسار توسعة شارع حسين كامل بألماظة بلغ 187 مليون جنيه، وأنه يتم تعويض السكان بالقيمة السعرية للمنطقة وفقًا لخبراء التقييم، وذلك لصرف التعويض العادل والمناسب، مع إمكانية الحصول على وحدة سكنية بديلة إذا رغب السكان بمشروع «جاردينيا».

وأوضح "صابر"، أن قيمة التعويض عن المتر السكني بلغت 8 آلاف جنيه وللمتر التجاري 16 ألف جنيه، وذلك حسب ما حدده المقيم العقاري، مشيرًا إلى أنه يتم إعطاء وقت كافٍ للسكان للإخلاء عقب استلام التعويضات المالية، وأنه تتم توسعة الشارع كامتداد لطريق السويس، وخدمة مدخل منطقة مصر الجديدة للقادم من طريق السويس.

كانت محافظة القاهرة قد بدأت صرف تعويضات السكان بمنطقة الحي السادس بمدينة نصر، وذلك نظرًا لتعارض إحدى العمارات السكنية مع محور مروري، بإجمالي 5 ملايين و840 ألف جنيه، لـ12 أسرة.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن بعض التعويضات بلغ مليونًا ونصف المليون تقريبًا، مشيرًا إلى أنه تم صرف التعويض حسب القيمة السعرية للمتر وفقًا لما حدده المقيم العقاري.