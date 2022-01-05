الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

آخر أخبار منتدى شباب العالم 2022 مصر.. واستعداد شركة مصر للطيران

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

يرصد الدستور من خلال هذا التقرير آخر أخبار منتدى شباب العالم 2022 مصر الذي تحصد نسب مشاهدة بحثية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ الإعلان عن إطلاق دورته الرابعة في مدينة شرم الشيخ.

كما يستعرض التقرير استعدادات مصر للطيران لتسهيل سفر الضيوف والمشاركين بمطاري القاهرة وشرم و عدد الرحلات الجوية و موعد انطلاق المنتدى.

آخر أخبار منتدى شباب العالم 2022 مصر

تستقبل مصر قرابة 5 آلاف شابًا من 196 دولة من مختلف قارات العالم في مدينة شرم الشيخ لحضور منتدى شباب العالم في دورته الرابعة خلال الأيام المقبلة حيث بدأ تنظيمه عام 2017 وتوقف في 2019 بسبب جائحة كورونا وتوقف حركة الطيران بين الدول لتفادي انتشار خطر العدوى.

وأنهت اللجنة المنظمة للمنتدى تلقي طلبات المشاركة عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته لتسجيل بيانات الراغبين في الحضور الأسبوع الماضي، ويتم حاليا تجهيز كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الضيوف من تنظيم جدول زمني لرحلات السفر وإجراءات الإقامة في الفنادق.

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استعدادات مصر للطيران لمنتدى الشباب

انتهت شركة مصر للطيران من وضع الخطة اللازمة لسفر ضيوف منتدى الشباب ذهابا وإيابا وتسهيل كافة الإجراءات لهم سواء في مطار القاهرة الجوي أو مطار شرم الشيخ حيث نظمت الشركة جدول زمنى لتيسير قرابة 80 رحلة طيران لسفرهم وفقا للإجراءات الوقائية في كافة مراحل الرحلة الجوية.

تم تخصيص فريق كامل متكامل سواء لحجز التذاكر أو تنظيم مواعيد السفر خلال كافة الرحلات المخصصة لنقل ضيوف المنتدى من مصر وخارجها حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا للمنتدى لما له من أهمية كبرى في عودة مصر لمكانتها الرائدة بين الدول بمختلف قارات العالم.

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موعد انطلاق منتدى الشباب 2022

تراقب كافة دول العالم آخر أخبار منتدى شباب العالم 2022 مصر عبر المنصات الإلكترونية، والذي ينطلق خلال الفترة من 10 – 13 يناير الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أعلنت اللجنة المنظمة عن فتح باب تسجيل طلبات المشاركة إلكترونيا لمدة شهرا كاملا لكافة الراغبين في الحضور سواء من داخل مصر أو من خارجها.

أخبار منتدى شباب العالم منتدى شباب العالم 2022 مصر منتدى شباب العالم شركة مصر للطيران شرم الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

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