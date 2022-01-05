الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تنهي استعداداتها للمشاركة في منتدى شباب العالم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أنهت الشركة الوطنية مصر للطيران استعداداتها للمشاركة في منتدى شباب العالم فى دورته الرابعة بمدينة شرم الشيخ في الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير الحالى، وذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر فى منتدى شباب العالم.

وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى أكد ضرورة تقديم كافة التسهيلات والخدمات بمطارى القاهرة وشرم الشيخ والشركة الوطنية مصر للطيران لاستقبال ضيوف مصر المشاركين فى منتدى شباب العالم الذى يمثل أهمية كبيرة فى تعزيز مكانة مصر ودورها الريادى بين دول العالم.

160BAB19-4035-45A6-B279-C15CDFD46068

وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بأن الشركة الوطنية هى الناقل الرسمي لوفود لمنتدى شباب العالم من منطلق دورها الوطني فى رعاية العديد من الأحداث والمؤتمرات الدولية التي توليها الدولة اهتماما كبيرا.

3AB1C0FA-C887-4F93-BCE4-F3993D54C99E

وأضاف أن مصر للطيران ستنظم ٨٠ رحلة  إلى شرم الشيخ خلال الفترة من ٧ إلى ١٥  يناير الحالي بأحدث طائرات الشركة لنقل الضيوف المشاركين مع اتباع  كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بدءاً من المحطات الخارجية بمختلف المطارات حول العالم وصولا إلى مطاري القاهرة وشرم الشيخ وحتى المغادرة بعد انتهاء أعمال المنتدى.

5EF9A5C0-A02D-4A28-9DC2-4B77FC0607E2

وقامت فرق العمل من مختلف التخصصات بمصر للطيران باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لاستقبال ضيوف المنتدى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات للوفود للمشاركة وحجز التذاكر بالتنسيق مع قطاع مصرللطيران للسياحة "الكرنك"، كما تم إطلاق حملة ترويجية للمنتدى من خلال وضع شعاره علي متن جميع طائرات الشركة الوطنية وعلى جميع مقاعد الرحلات الدولية والداخلية "Head Rest".. وكذلك وضع ملصقات دعائية علي معدات وسيارات شركة مصر للطيران للخدمات الإرضية للترويج للحدث.

FFCFBFC3-16CB-40F1-8C64-4B0FF0E54947

كما تتواجد الشركة الوطنية مصر للطيران بجناح دعائي داخل قاعة منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للوفود المشاركة وتعريفهم بخدمات مصرللطيران المختلفة.

وزارة الطيران المدني حملة ترويجية لمنتدي شباب العالم مصر للطيران شرم الشيخ منتدى شباب العالم الوطنية مصر للطيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

قائدها دخل في غيبوبة.. تحقيقات موسعة في اصطدام سيارة بطفل في أكتوبر

مهندس يتقدم بدعوى إسقاط نسب: «على علاقة بأحد الأشخاص وأعطته المصوغات الذهبية»

اعترافات لصوص قتلوا «غفير» في بني سويف

وزيرة الصناعة تُصدر قرارًا بمد فترة صلاحية الأسماك والكبد المجمدة

تطعيم 5.7 مليون طفل بشكل كامل ضد «كورونا» في الفلبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تُسجل أعلى حصيلة يومية بـ«كورونا»

مواجهات مع الاحتلال في قلنديا.. وإصابات بالرصاص في بيتا

تفش خطير لأنفلونزا الطيور يدفع إسرائيل لحظر الصيد