الثلاثاء 04 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

منتدى شباب العالم: الإقبال على التسجيل للمشاركة فاق التوقعات

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

قالت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، إن الإقبال الشبابي على التسجيل في النسخة الرابعة للمنتدى التى تقام فى مدينة شرم الشيخ، خلال الأسبوع المقبل فاق كل التوقعات، حيث تقدم أكثر نصف مليون شاب من 196 دولة في العالم، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن الأعداد النهائية المشاركة بالمنتدى خلال الفعاليات.

وأضافت سارة بدر، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة": "حريصون على التنوع فى الفعاليات، وتلاشى قيود جائحة كورونا، وتنظيم المنتدى فى ظل جائحة كورونا أكبر تحد".

وأوضحت أن المنتدى يتضمن جلسة كاملة حول تغيرات المناخ، وما بعد جائحة كورونا، وتأثيره المختلفة، وسيتم استعراض الأفكار الشبابية المتاحة للتكاتف وكمواجهة تلك التغيرات، معقبة: "نحرص على تنوع فعاليات المنتدى وألا تكون جائحة كورونا عائقًا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

«التعليم» تكشف حقيقة الحرمان من دخول الامتحانات حال عدم دفع المصروفات

رسميًا.. إعلان موعد إجراء انتخابات نادى الزمالك

القبض على الإعلامى توفيق عكاشة

إعادة استجواب أسرة بسنت خالد «ضحية الصور المفبركة» بالغربية

إخلاء سبيل توفيق عكاشة من سرايا النيابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

محمد محمود عمارة

التعليم بين التطوير والتدمير

حسين دعسة

النازية تعود إلى القارة السوداء.. الفن والثقافة السر

محمود خليل

الأمة تهتف بحياة الزعيم الوطنى «القريب من الله»

صور

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

جنازة ابراهيم حجازى

محطة تل أبيب

المزيد

تفش خطير لأنفلونزا الطيور يدفع إسرائيل لحظر الصيد

إصابة فلسطينى بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

بـ"حسابات وصور مسروقة": كيف حاول قراصنة إيرانيون استهداف نجل نتنياهو ؟