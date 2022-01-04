منتدى شباب العالم: الإقبال على التسجيل للمشاركة فاق التوقعات

قالت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، إن الإقبال الشبابي على التسجيل في النسخة الرابعة للمنتدى التى تقام فى مدينة شرم الشيخ، خلال الأسبوع المقبل فاق كل التوقعات، حيث تقدم أكثر نصف مليون شاب من 196 دولة في العالم، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن الأعداد النهائية المشاركة بالمنتدى خلال الفعاليات.

وأضافت سارة بدر، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة": "حريصون على التنوع فى الفعاليات، وتلاشى قيود جائحة كورونا، وتنظيم المنتدى فى ظل جائحة كورونا أكبر تحد".

وأوضحت أن المنتدى يتضمن جلسة كاملة حول تغيرات المناخ، وما بعد جائحة كورونا، وتأثيره المختلفة، وسيتم استعراض الأفكار الشبابية المتاحة للتكاتف وكمواجهة تلك التغيرات، معقبة: "نحرص على تنوع فعاليات المنتدى وألا تكون جائحة كورونا عائقًا".