الداعية رمضان عبد الرازق يوضح دعاء كشف الكربات والضياع

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، والإمام والخطيب بالأوقاف، عندما تكون مكروب أيها المسلم فعليك بهذا الدعاء" اللهم يا سامع كل شكوى، يا كاشف كربى وغمى أسألك يا الله أن تزيح عنى ما فى صدري ونفسي وتكشف كربتي".

دعاء الحيرة والضياع

وأضاف عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" عندما تشعر بالحيرة والضياع، إجمع هموم قلبك وارحل بها إلى الله فعنده فقط ستجد النجاة والسعادة، عندما تقول هذا الدعاء" وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين".

دعاء الفرج

وأشار رمضان إلى أن المسلم عندما يصيبه ضيق في الرزق أو ضيق في الحياة، يكثر من قول" لا حول ولا قوة إلا بالله"سيأتيك الله بفرحة غير متوقعة أليس الله بجابر المنكسرين، حوقلوا أيها المسلم بنية الفرج.

دعاء تيسير الأرزاق

وأوضح رمضان عبد الرازق، أن من يريد أن يفتح له الأبواب المغلق وتيسير الأمور سواء في العمل أو من يريد الزواج أو الحصول على وظيفة فيقول دعاء سيدنا موسى عليه السلام: " ( رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ )، فهذا دعاء قضاء الحاجات.

كما يمكن للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء": اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت".

وأكد عضو اللجنة العليا للدعوة على أن الدعاء والاستغفار وكثرة الصلاة على النبي من أقوى الأسلحة التي تساعد على جلب الرزق وفك الكرب وإزالة الهم، إضافة إلى الحوقلة، فمن يقم بهم إنسان إلا وقد جبر،وفك الله كربه، وأصلح حاله.